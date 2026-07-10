ASD Academy Siderno: altri cinque innesti per la categoria Allievi

Continua la campagna di rafforzamento dell’ASD Academy Siderno in vista del prossimo campionato Allievi. La società comunica l’ufficialità di altri cinque nuovi arrivi.
Per la classe 2010, firmano con il club:
Davide Albanese (centrocampista, ex Seles Gioiosa)
Domenico Curciarello (attaccante, ex Union Siderno)
Per la classe 2011, si uniscono al gruppo:
Giovanni Mirigliano (esterno, ex Gioiosa Marina)
Giovanni Cartolano (centrocampista, ex Roccella)
Salvatore Bruzzese (attaccante, ex Union Siderno)
Questi innesti sono il risultato del lavoro di programmazione portato avanti dal responsabile del settore giovanile e direttore sportivo Raffaele Stilo, d’intesa con il presidente Tommaso Costa ed il vice Mario Fuda, ritratti in foto insieme ai giovani calciatori al momento della firma.