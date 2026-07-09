Calabria, Occhiuto: “Vigliacchi, colpire la rete ferroviaria significa colpire i cittadini”

“Quanto accaduto sulla rete ferroviaria calabrese è un fatto gravissimo. Siamo di fronte a un gesto vile e inaccettabile.

Forse qualcuno pensa, con azioni di questo tipo, di colpire il governo o il ministro Salvini.

La realtà è che a pagarne le conseguenze sono migliaia di cittadini, costretti a subire pesanti disagi e limitazioni alla propria libertà di movimento.

Ringrazio i tecnici di Rfi per il tempestivo intervento, grazie al quale è stato possibile ripristinare la circolazione ferroviaria nel giro di poche ore.

Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché i responsabili siano individuati e assicurati alla giustizia”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.