Ultimo da record: 300mila biglietti venduti in mezz’ora, annunciato il tour negli stadi 2027 con tappa a Reggio Calabria

Ultimo continua a infrangere ogni primato. Dopo il grande evento “La favola per sempre”, che ha richiamato circa 250mila spettatori a Tor Vergata, a Roma, il cantautore romano ha annunciato il nuovo tour negli stadi previsto per il 2027, registrando un risultato straordinario già nelle prime fasi della prevendita.
In appena trenta minuti dall’apertura delle vendite sono stati acquistati oltre 300mila biglietti, numeri che hanno spinto gli organizzatori ad aggiungere nuove date in diverse città italiane.
Il tour, intitolato “Ultimo Stadi 2027 – La favola continua…”, toccherà per la prima volta anche Calabria e Sardegna, ampliando ulteriormente il calendario rispetto alle tournée precedenti.
A poche ore dall’avvio della prevendita è stato annunciato il raddoppio dei concerti a Bologna, Milano, Napoli, Messina, Bari e Torino, a conferma dell’enorme richiesta da parte del pubblico.
La tournée prenderà il via il 10 giugno 2027 dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e attraverserà i principali impianti italiani. Tra gli appuntamenti più attesi figura quello del 3 luglio 2027 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, una delle novità assolute del nuovo tour.
Il calendario proseguirà poi con le tappe di Bologna, Padova, Milano, Napoli, Messina, Bari, Firenze, Torino e si concluderà il 24 luglio all’Olbia Arena.
L’organizzazione dell’evento è affidata a Vivo Concerti, che ha comunicato l’immediata disponibilità dei biglietti online per tutte le date, mentre la vendita nei punti autorizzati prenderà il via da lunedì 13 luglio.
Il successo della prevendita conferma ancora una volta il forte legame tra Ultimo e il suo pubblico, capace di esaurire in tempi record centinaia di migliaia di tagliandi e di trasformare ogni nuovo tour in uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.