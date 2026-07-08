Fondo Artigianato Calabrese: Casartigiani Calabria chiede il rifinanziamento e una programmazione pluriennale dello strumento

Il Fondo per l’Artigianato Calabrese ha dimostrato, negli anni, di essere uno degli strumenti più efficaci a sostegno delle piccole imprese artigiane della nostra regione.

Dal 2020 ad oggi, circa 1.000 imprese artigiane hanno beneficiato dei contributi, generando oltre 35 milioni di euro di investimenti complessivi a fronte di 20 milioni di risorse pubbliche erogate. Un risultato che evidenzia un importante effetto leva: per ogni euro investito dalla Regione Calabria sono stati attivati quasi due euro di investimento privato.

Sono numeri che parlano da soli e che confermano come le imprese artigiane calabresi, quando vengono messe nelle condizioni di investire, sappiano rispondere con determinazione, capacità progettuale e senso di responsabilità.

Dal 12 luglio 2025 il Fondo è sospeso per esaurimento delle risorse disponibili. A distanza di dodici mesi, Casartigiani Calabria non si limita a prendere atto della situazione, ma sottopone all’Assessore regionale competente, Giovanni Calabrese, una proposta concreta e costruttiva: rifinanziare il Fondo con una dotazione adeguata fino alla fine dell’anno, utilizzando le risorse FSC 2021/2027, e avviare un tavolo tecnico permanente con le associazioni di categoria per programmare lo strumento su base pluriennale.

L’obiettivo è superare la logica dello sportello “a esaurimento”, che genera incertezza nelle imprese e rende più complessa una programmazione efficace degli investimenti.

Una programmazione stabile consentirebbe di garantire al Fondo risorse certe per almeno un triennio, semplificando ulteriormente le procedure di accesso, ampliando le categorie di spesa ammissibili e assicurando tempi di liquidazione più rapidi e prevedibili.

Il comparto artigiano è pronto a fare la propria parte. Le imprese hanno bisogno di politiche di sostegno continuative, misure affidabili e di un interlocutore istituzionale disponibile al confronto e alla collaborazione.

Per questo Casartigiani Calabria ribadisce la propria disponibilità a collaborare con la Regione Calabria, nella convinzione che sostenere l’artigianato significhi sostenere le imprese, il lavoro e lo sviluppo dell’intero territorio regionale.