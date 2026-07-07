Reggio Calabria, il consigliere della V Circoscrizione Crea: “Un plauso al sindaco Cannizzaro per la pulizia della spiaggia La Sorgente”

Il consigliere della V Circoscrizione, Maurizio Crea, esprime il proprio apprezzamento nei confronti

del Sindaco Francesco Cannizzaro per il completamento dell’intervento di pulizia della Spiaggia La

Sorgente, uno dei tratti di litorale più frequentati e apprezzati da cittadini e bagnanti durante la

stagione estiva.

“L’intervento, concluso nella giornata di oggi, rientra nel programma disposto dal Sindaco Francesco

Cannizzaro con l’obiettivo di garantire maggiore decoro, sicurezza e fruibilità dell’arenile durante il

periodo estivo. La pulizia della Spiaggia La Sorgente restituisce piena dignità a un luogo

particolarmente amato dalla comunità e da quanti scelgono questo tratto di costa per trascorrere le

giornate estive.”

“Desidero rivolgere un sincero plauso al Sindaco Francesco Cannizzaro – dichiara il Consigleire

Maurizio Crea – per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Pur essendosi insediato da poco

tempo, ha saputo imprimere un cambio di passo, dando seguito con tempestività a un intervento

importante per la nostra comunità.”

“La Spiaggia La Sorgente rappresenta un patrimonio naturalistico e un punto di riferimento per tante

famiglie e visitatori. Garantirne il decoro e la piena fruibilità significa valorizzare uno dei luoghi

simbolo del nostro litorale e offrire ai cittadini un ambiente più accogliente e sicuro.”

“Ringrazio il Sindaco Francesco Cannizzaro, gli uffici comunali e gli operatori che hanno portato a

termine l’intervento – conclude Crea –. Questo risultato dimostra come l’impegno

dell’Amministrazione, anche attraverso interventi concreti e tempestivi, possa contribuire a migliorare

la qualità della vita dei cittadini e l’immagine del nostro territorio.”