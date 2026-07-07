Il consigliere della V Circoscrizione, Maurizio Crea, esprime il proprio apprezzamento nei confronti
del Sindaco Francesco Cannizzaro per il completamento dell’intervento di pulizia della Spiaggia La
Sorgente, uno dei tratti di litorale più frequentati e apprezzati da cittadini e bagnanti durante la
stagione estiva.
“L’intervento, concluso nella giornata di oggi, rientra nel programma disposto dal Sindaco Francesco
Cannizzaro con l’obiettivo di garantire maggiore decoro, sicurezza e fruibilità dell’arenile durante il
periodo estivo. La pulizia della Spiaggia La Sorgente restituisce piena dignità a un luogo
particolarmente amato dalla comunità e da quanti scelgono questo tratto di costa per trascorrere le
giornate estive.”
“Desidero rivolgere un sincero plauso al Sindaco Francesco Cannizzaro – dichiara il Consigleire
Maurizio Crea – per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Pur essendosi insediato da poco
tempo, ha saputo imprimere un cambio di passo, dando seguito con tempestività a un intervento
importante per la nostra comunità.”
“La Spiaggia La Sorgente rappresenta un patrimonio naturalistico e un punto di riferimento per tante
famiglie e visitatori. Garantirne il decoro e la piena fruibilità significa valorizzare uno dei luoghi
simbolo del nostro litorale e offrire ai cittadini un ambiente più accogliente e sicuro.”
“Ringrazio il Sindaco Francesco Cannizzaro, gli uffici comunali e gli operatori che hanno portato a
termine l’intervento – conclude Crea –. Questo risultato dimostra come l’impegno
dell’Amministrazione, anche attraverso interventi concreti e tempestivi, possa contribuire a migliorare
la qualità della vita dei cittadini e l’immagine del nostro territorio.”
Reggio Calabria, il consigliere della V Circoscrizione Crea: “Un plauso al sindaco Cannizzaro per la pulizia della spiaggia La Sorgente”
Il consigliere della V Circoscrizione, Maurizio Crea, esprime il proprio apprezzamento nei confronti