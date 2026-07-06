Fidapa Lamezia: “Festa d’estate 2026” e riconoscimento alla socia Ippolita Lo Russo

Si è svolta la “Festa d’estate 2026” della Fidapa di Lamezia Terme. L’evento, che si è svolto presso “I Giardini del Novecento”, ha inteso non soltanto fare il consueto bilancio di fine anno, un impegno e cammino condiviso tra tutte le socie, ma anche accendere i riflettori sulla 1^ Edizione del riconoscimento “Testimonianza di una storia associativa”. Il riconoscimento è andato alla socia Ippolita Lo Russo. Rivolgendosi alle socie la presidente Fidapa di Lamezia Terme, dott.ssa Teresa Notte, ha detto: “Desidero dirvi quanto sia stata preziosa per me e per tutto il comitato di presidenza la vostra presenza costante, il sorriso e la dolcezza con cui avete accompagnato tutte le nostre iniziative, il supporto che ciascuna di voi ha saputo offrirci”. E ha aggiunto: “Nel mio discorso di insediamento dissi che questo non sarebbe stato il biennio di Teresa Notte e del suo comitato, bensì il biennio della gloriosa sezione FIDAPA di Lamezia Terme. Il valore della figura femminile ha attraversato trasversalmente tutti i nostri eventi, in cui ci siamo occupati di violenza di genere, di medicina di genere, di poesia, di filosofia e di letteratura, di creatività. Abbiamo istituito la prima edizione della rassegna “Scrittura al femminile. Viaggio tra storia, sfide e territorio” che riproporremo con nuovi contenuti il prossimo anno, accolto nuove e giovani professionalità, tra cui due Young, nella cerimonia delle candele, dato spazio ai giovani, non dimenticando di dar voce a chi è più avanti negli anni. Continueremo così il prossimo anno, con un occhio ancora più attento alle tematiche già trattate ma anche all’ambiente e alla Città di Lamezia Terme”. “Come comitato – ha spiegato -abbiamo anche istituito la prima edizione del riconoscimento “Testimonianza di una storia associativa”, che prende il via proprio stasera e continuerà il prossimo anno con l’auspicio che anche i presidenti che verranno ne desidereranno la prosecuzione. Con questa iniziativa desideriamo dare luce e merito a chi ha fatto dell’impegno associativo, con passione, competenza e costante dedizione, una vera missione di vita, contribuendo con il suo esempio alla crescita e ai valori dell’associazionismo e lasciando un segno destinato a durare nel tempo. In questa prima edizione il Comitato ha deciso di donare a Ippolita Lo Russo questo riconoscimento per l’esemplare percorso umano e associativo che, nel corso di lunghi anni di ininterrotta dedizione, ha saputo testimoniare con straordinaria competenza, rigoroso senso di appartenenza e autentico spirito di servizio”. Alla fine balli di gruppo e buffet hanno concluso la Festa d’estate 2026 della Fidapa – Sezione di Lamezia Terme.