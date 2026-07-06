Vincenzo Roberto Leo: “Congratulazioni al neo assessore Massimo Ripepi, saprà mettere la sua esperienza al servizio della città”

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco Francesco Cannizzaro per aver conferito a Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare, la nomina ad Assessore del Comune di Reggio Calabria, affidandogli le deleghe alla Protezione Civile, all’Edilizia Residenziale Pubblica e alle Politiche dell’Area Integrata dello Stretto, settori di fondamentale importanza per il futuro del nostro territorio. All’amico Massimo Ripepi rivolgo le mie più sincere congratulazioni per la nomina ricevuta, con la certezza che saprà affrontare questo incarico con la competenza e la dedizione che da sempre lo contraddistinguono.” Così Vincenzo Roberto Leo, candidato di Alternativa Popolare alle appena trascorse elezioni comunali di Reggio Calabria.

“Si tratta di incarichi particolarmente importanti e strategici per il futuro della nostra città, che richiederanno competenza, impegno e una costante presenza sul territorio. Sono certo che Massimo saprà affrontare questa nuova sfida con la determinazione e l’amore per Reggio che da sempre caratterizzano la sua azione politica e istituzionale”, ha proseguito Leo.

“Da candidato di Alternativa Popolare alle ultime elezioni comunali, sono orgoglioso che un rappresentante del nostro movimento possa oggi contribuire concretamente al governo della città. Le deleghe affidategli rappresentano settori fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per rafforzare il percorso di sviluppo di Reggio Calabria”, ha rimarcato Vincenzo Roberto Leo.

“A Massimo Ripepi rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro, con la convinzione che saprà operare nell’interesse esclusivo della comunità reggina, offrendo un contributo significativo alla nuova amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro”, ha concluso il candidato di Alternativa Popolare, Vincenzo Roberto Leo.