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Il Salotto Diffuso d’estate: il Pollino, l’Arberia e i sogni di un ragazzo diventati un romanzo. Vakarici ospita Salvatore Franco e il suo “Il Ghiegghio e il Lupo”

Alcune storie nascono da un’esperienza e finiscono per raccontare un intero popolo. Perché ogni comunità, di fondo, custodisce un ragazzo che sogna di partire, un padre che insegna il valore della terra, un’estate che cambia la vita o un paesaggio che continua a chiamarti anche quando sei lontano. È dentro questo orizzonte di memoria, identità e appartenenza che il Salotto Diffuso accoglierà, sabato 4 luglio alle 19 nella Sala Consiliare, la presentazione del libro Il Ghiegghio e il Lupo, il nuovo romanzo identitario firmato da Salvatore Franco.

 

LE STORIE DAI BORGHI SONO PATRIMONIO DA CONSEGNARE AL FUTURO

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo, annunciando il nuovo appuntamento della dodicesima edizione di Vakarici – Il Salotto Diffuso d’Estate, il programma culturale che continua a trasformare il centro arbëreshë in uno spazio permanente di incontro tra libri, identità, arte e comunità.

 

UNA SERATA TRA LETTERATURA, MUSICA E IDENTITÀ

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Primo cittadino e del Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura Francesco Godino. Interverranno l’autore Salvatore Franco e l’editore Renato Costa, mentre a moderare l’incontro sarà la scrittrice Francesca Librandi. La serata sarà impreziosita da una performance musicale arbëreshë affidata allo stesso Salvatore Franco e a Imma Camodeca, in un dialogo tra parole e musica che renderà ancora più intensa l’atmosfera del Salotto Diffuso.

 

UN ROMANZO CHE RACCONTA IL POLLINO E L’ANIMA ARBËRESHË

Il libro conduce il lettore nel piccolo borgo di Firmo, storica comunità italo-albanese, dove il protagonista Antonio vive la sua adolescenza tra il folclore paesano, le tradizioni della comunità italo-albanese e il legame profondo con la propria famiglia. Tra le vigne, le amicizie, i primi amori e l’attesa della festa di Ferragosto, il giovane protagonista cresce imparando a confrontarsi con il mondo e con sé stesso. Saranno proprio le montagne del Pollino, i viaggi, gli incontri e le avversità a condurlo verso una maggiore consapevolezza delle proprie radici e del valore dell’identità arbëreshë.

 

SALVATORE FRANCO, GUIDA DEL POLLINO E VIAGGIATORE SOGNANTE

Arbëresh nell’anima, guida ufficiale del Parco Nazionale del Pollino, viticoltore, olivicoltore e appassionato di musica, Salvatore Franco si definisce un viaggiatore sognante. Vive a Firmo, tra le montagne del Pollino e il Mar Jonio, coltivando da sempre una passione autentica per la narrazione dei luoghi e delle persone. Con Il Ghiegghio e il Lupo l’autore consegna ai lettori un racconto che è al tempo stesso romanzo di formazione, dichiarazione d’amore per la propria terra e omaggio alle comunità arbëreshë della Calabria.

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