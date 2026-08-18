Lamezia, 1,9 milioni di euro per l’ex Cinema Grandinetti: al via la rigenerazione

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime apprezzamento per l’azione che l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Mario Murone, sta portando avanti sul patrimonio immobiliare della città e, in particolare, per il lavoro svolto dal Vice Sindaco Michelangelo Cardamone, titolare della specifica delega al Patrimonio.

Un percorso, in linea con l’azione intrapresa dall’Amministrazione comunale, che punta non solo al recupero degli immobili comunali, ma alla loro concreta valorizzazione e rifunzionalizzazione, per restituire alla città spazi fruibili e capaci di accogliere nuove funzioni sociali, culturali e aggregative.

In tale direzione si colloca oggi la ripartenza della fase operativa del Programma PN Metro Plus della Città di Lamezia Terme, finanziato nell’ambito delle politiche di coesione che l’Unione europea mette in campo per ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni degli Stati membri e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Parte quindi la fase realizzativa di un programma complesso di governance multilivello curato dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, attraverso un primo intervento, dell’importo totalmente finanziato di 1.900.000 euro, che prevede il recupero dell’immobile comunale di via Vittorio Veneto denominato Cinema Grandinetti. Un luogo significativo della storia culturale e sociale di Sambiase, che ha rappresentato il primo cinema della città ad opera del pioniere imprenditore Francesco Grandinetti.

Laddove oggi sorge un edificio in stato di abbandono sarà realizzato un progetto di rigenerazione urbana complessiva che si occuperà non soltanto dell’involucro edilizio, ma anche dell’intera area scoperta circostante, ricucendo nuove relazioni con gli spazi pubblici e con gli edifici di culto e istituzionali che si affacciano su piazza 5 Dicembre, piazza Escrivà e via della Libertà.

La scelta di destinare le risorse del Programma al recupero dell’ex Cinema Grandinetti è stata assunta attribuendo priorità a un immobile caratterizzato da una significativa rilevanza storica e identitaria per il territorio e, al contempo, interessato da una situazione di degrado tale da richiedere un intervento complessivo di recupero e rifunzionalizzazione.

La riqualificazione dell’immobile assume pertanto una duplice valenza: da un lato, il recupero e la conservazione di un bene rappresentativo della storia culturale e sociale della comunità locale; dall’altro, la restituzione alla collettività di uno spazio pubblico destinato ad attività culturali, artistiche, formative e aggregative.

L’obiettivo è intervenire sull’edificio sotto il profilo edilizio, impiantistico e funzionale, garantendone condizioni di sicurezza e adeguata fruibilità, e creare uno spazio nuovo capace di ospitare attività culturali, artistiche, formative e sociali.

La struttura, una volta completati gli interventi previsti, potrà configurarsi come uno spazio polifunzionale aperto alla cittadinanza, alle associazioni, alle istituzioni scolastiche e alle realtà culturali e creative del territorio.

In tale prospettiva, gli spazi interni e il cortile esterno potranno essere destinati a iniziative di carattere culturale e artistico, attività laboratoriali e formative, manifestazioni, rassegne, esibizioni, saggi, iniziative sociali e progetti finalizzati anche all’inclusione e alla partecipazione della comunità.

Particolare rilievo potrà assumere la realizzazione di spazi destinati ad attività formative permanenti nel settore teatrale e cinematografico, nonché alla formazione di competenze e professionalità connesse al cinema e alle arti visive.

La rifunzionalizzazione dell’ex Cinema Grandinetti potrà pertanto contribuire a soddisfare esigenze e interessi diversificati, offrendo alla cittadinanza uno spazio di aggregazione e di partecipazione alla vita culturale e sociale della città e favorendo, al contempo, la realizzazione di iniziative e progettualità attraverso il coinvolgimento delle realtà associative, scolastiche e imprenditoriali del territorio.

Il cronoprogramma dell’opera prevede adesso la realizzazione della fase esecutiva del progetto, sulla base del livello di progettazione curato dal Settore Patrimonio, la sua approvazione e la successiva fase di affidamento dei lavori, con l’obiettivo di passare alla fase realizzativa entro l’anno in corso.

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia continuerà a sostenere l’azione dell’Amministrazione comunale e il lavoro portato avanti dal Vice Sindaco Michelangelo Cardamone, con delega al Patrimonio, nella direzione di coniugare recupero del patrimonio, identità dei luoghi e nuove opportunità di utilizzo degli spazi pubblici, nella convinzione che anche attraverso interventi come questo si costruisca una città più viva, partecipata e capace di valorizzare concretamente ciò che appartiene alla propria storia.

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Lamezia Terme

Antonio Lorena

Alessandro Saullo

Giovanni Manuel Raso