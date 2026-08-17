TARI 2026, recapito degli avvisi in via di completamento a Catanzaro. Lacava: «Nessuna sanzione o interesse per i pagamenti dopo le scadenze»

In merito al recapito degli avvisi di pagamento della TARI 2026, l’Amministrazione Comunale di Catanzaro fornisce ulteriori e importanti chiarimenti ai contribuenti per rassicurare la cittadinanza ed evitare disagi.

«L’invio degli avvisi TARI per l’anno in corso ha subito un rallentamento rispetto alle consuete tempistiche a causa dei tempi tecnici necessari per il riconoscimento automatico del Bonus Sociale, le cui individuazioni sono di competenza dell’INPS», dichiara l’Assessora al Bilancio e ai Tributi, Luisa Lacava.

«Come confermato dalla società incaricata della distribuzione, il recapito sul territorio comunale sarà completato con molta probabilità entro la fine del corrente mese di agosto. Preme rassicurare tutti i cittadini: il pagamento delle rate con scadenze già trascorse potrà essere effettuato al momento del ricevimento dell’avviso, senza alcuna applicazione di sanzioni o interessi di mora».