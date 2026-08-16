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Cadi Antincendi Futura: il percorso giovanile tra novità e conferme

Confermati Lorenzo Honorio e Giuseppe Di Lorenzo. Le new entry sono Antonino Piraino e Antonio Modafferi.

Dopo gli annunci del ritorno di Mister Peppe Alfarano alla guida dell’Under 19 campionessa di Calabria, e la conferma di Mister Peppe Scopelliti sulla panchina dell’Under 17, bronzo nazionale, la Cadi Antincendi Futura continua a tessere la tela del suo futuro.

E lo fa concentrando l’attenzione sul settore giovanile.
Mentre martedì 18 agosto sarà tempo per un nuovo stage riservato ai giovani prospetti dell’Under 17, è tempo di ufficialità.

Ufficiale ed importante il rinnovo del tandem composto da Giuseppe De Lorenzo e Lorenzo Honorio.

Giuseppe De Lorenzo, estremo difensore originario di Scilla, è un calcettista in costante e vertiginosa ascesa. Le sue qualità non sono passate inosservate a livello nazionale, come dimostrano le numerose convocazioni nel progetto Futsal+ e nella rappresentativa calabrese LND. Insieme a Turiano (già confermato) e allo stesso Honorio, De Lorenzo è stato uno dei protagonisti del prestigioso bronzo conquistato a Guastalla nella scorsa primavera.

Lorenzo Honorio, figlio d’arte del celebre Humberto, simbolo indiscusso della prima squadra e del Futsal italiano, scalpita per scrivere il proprio nome nella storia. Giocatore di talento purissimo e Capitano dell’Under 17, Honorio vanta un palmarès giovanile di prim’ordine: convocazioni ripetute in azzurro, selezioni Futsal+ e presenza fissa nelle rappresentative del Trofeo delle Regioni LND. Lavora con umiltà per diventare sempre più impattante.

In ottica Under 19 Nazionale, la società è lieta di annunciare Antonino Piraino.

Portiere di assoluta prospettiva, Piraino vanta già un presente brillante e un passato glorioso: nel 2023 si è laureato Campione d’Italia U15 con la Segato. Reduce da una proficua esperienza all’Icierre Lamezia, porta con sé esperienza, personalità e quella sicurezza che solo i grandi numeri sanno regalare.

Antonio Modafferi è il secondo innesto ufficiale e vestirà anche la maglia dell’Under 17. Laterale offensivo di grande impatto, Modafferi è un giocatore che negli anni è stato più volte avversario dei giallo-blu, ma che oggi indosserà con orgoglio i nostri colori. Dotato di una facilità di dribbling e di una grinta indiscutibile, è ricordato da molti anche per le sue prestazioni nella rappresentativa calabrese LND Under 17.

Nel frattempo, il 24 agosto, il giorno del raduno ufficiale ed a seguire i primi test-match si avvicinano sempre di più

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