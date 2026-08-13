Giuseppe Greco e Lorenza Marmo Capri Bandi Band infiammano Bocchigliero

Una Piazza del Popolo gremita e un pubblico trascinato in una festa che, soprattutto nella sua parte spettacolare, è andata ben oltre le aspettative. È partita così, mercoledì 12 agosto, la 46ª Festa dell’Unità di Bocchigliero, appuntamento che unisce politica, tradizione, convivialità e musica e che prosegue fino a questa sera, giovedì 13 agosto.

A Bocchigliero è andato in scena un vero e proprio show capace di coinvolgere grandi e piccini. Giuseppe Greco e Lorenza Marmo Capri Band, hanno trasformato Piazza del Popolo in un enorme palcoscenico a cielo aperto, regalando al pubblico uno spettacolo che ha sorpreso anche chi era arrivato semplicemente per assistere a un concerto.

Canzoni d’autore italiane, grandi classici della tradizione napoletana, successi degli anni ’80 e ’90 e le più celebri canzoni d’amore hanno coinvolto un pubblico di tutte le età. Le coppie hanno cantato insieme e si sono dedicate le canzoni più romantiche, mentre i brani più ritmati hanno coinvolto l’intera piazza. Il pubblico, inizialmente spettatore, si è trasformato rapidamente in protagonista: si è cantato, applaudito e partecipato fino alla fine, con un entusiasmo crescente.

A rendere ancora più spettacolare la serata ci hanno pensato il corpo di ballo guidato da Marica e Fabiola, gli effetti speciali, le sorprese, i gadget e le bolle di sapone. Particolarmente apprezzati dai più piccoli i palloni giganti colorati, fatti rimbalzare tra il pubblico durante i momenti più movimentati dello show. Un format che è andato decisamente oltre il tradizionale concerto di piazza, trasformando l’appuntamento in una grande festa collettiva e creando un coinvolgimento che ha sorpreso positivamente il pubblico.

«Sono orgoglioso di essermi esibito nel paese di origine di mio padre e felice che sia partito proprio da Bocchigliero il tour 2026/2027, che ci porterà nelle piazze italiane con uno show coinvolgente – racconta Giuseppe Greco –. È stata bellissima l’accoglienza e abbiamo trovato un pubblico caloroso, capace di regalarci un’energia straordinaria. Ringrazio il comitato organizzatore per averci scelto e per averci dato l’opportunità di iniziare proprio da qui questo nuovo percorso».

Tra i momenti più emozionanti della serata, quello dedicato a Luigi “Gino” De Vincenti, storico sindaco di Bocchigliero per quindici anni. La piazza, illuminata dalle scintille distribuite tra il pubblico, ha accompagnato con grande commozione la canzone dedicata alla sua memoria, in un momento capace di unire spettacolo, ricordo e identità della comunità. «Mi ha commosso ricordare un uomo che ho conosciuto e del quale nutro una profonda stima», ha aggiunto Greco.

Soddisfazione per la riuscita della serata anche da parte del comitato organizzatore. Pierluigi Caccuri sottolinea come la manifestazione abbia saputo tenere insieme il momento politico e quello dello spettacolo: «Siamo felici della riuscita della Festa. Il dibattito politico ha permesso di far emergere temi importanti, come l’unità del partito e la voglia di ripartire dalle aree interne, ma lo spettacolo di Giuseppe Greco e della band ci ha stupito. Hanno saputo coinvolgere l’intera piazza in uno show che è andato ben oltre il semplice concerto».

Il dibattito politico

Naturalmente, ampio spazio ha trovato anche il dibattito “L’unità del PD per il futuro del territorio”, dedicato alle prospettive delle aree interne e alle difficoltà che continuano a segnare le comunità locali. Al confronto, moderato da Graziella Blaconà, hanno partecipato Ettore Morelli, segretario del PD di Rende, Franco Madeo, segretario del PD di Corigliano-Rossano, Enzo Reda, del direttivo del PD di Corigliano-Rossano, e il segretario del PD di Bocchigliero Domenico Aggazio.

Al centro della discussione le principali criticità del territorio: servizi sanitari insufficienti, viabilità sempre più problematica, scarsa manutenzione delle strade e prospettive occupazionali limitate.

Da Bocchigliero è arrivato anche un appello al PD cosentino, attualmente privo di un segretario provinciale, affinché metta da parte personalismi e divisioni e avvii una fase di rinnovamento, ripartendo proprio dalle aree interne e dai bisogni concreti delle comunità.

Questa sera il ricordo di Gino

La Festa dell’Unità prosegue oggi, giovedì 13 agosto, con una giornata dedicata a “Il valore del ricordo – un’eredità che ci unisce”.

Alle 18 è prevista la presentazione dei “Brani inediti” di Leonardo Forciniti, mentre alle 20 si terrà la tradizionale Spaghettata dell’Unità.

La conclusione, alle 22, sarà affidata al Memorial Canoro “Una canzone per Gino”, appuntamento che attraverso la musica renderà ancora una volta omaggio alla memoria di Luigi De Vincenti.