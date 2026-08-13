Catanzaro, al via il patto di collaborazione per la Pineta di Siano: accolta la proposta dell’A.S.D. Swattati Team per sport, ambiente e mobilità sicura

Un progetto integrato per valorizzare l’area verde della Pineta di Siano e del Parco “Li Comuni” attraverso la promozione del ciclismo, della tutela ambientale e dell’educazione alla sicurezza stradale. L’Amministrazione Comunale di Catanzaro ha accolto la proposta di collaborazione avanzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Swattati Team Catanzaro, finalizzata a rilanciare il polmone verde cittadino e a renderlo sempre più fruibile dall’intera comunità della Città e della provincia. L’iniziativa prevede l’organizzazione di eventi sportivi, percorsi didattici e attività formative dedicate sia alla Mountain Bike sia al ciclismo su strada. Il programma si rivolge a cittadini di ogni età, offrendo la possibilità di apprendere l’uso della bicicletta e di sviluppare un’autonomia di guida in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e della salvaguardia del patrimonio naturale.

«Siamo entusiasti di accogliere questa proposta che si inserisce perfettamente nel solco dell’amministrazione condivisa, uno strumento fondamentale per coinvolgere le realtà del territorio nella cura dei beni comuni – dichiara Irene Colosimo, Assessora all’Ambiente del Comune di Catanzaro. Con l’A.S.D. Swattati Team abbiamo già interloquito e proficuamente collaborato in passato, ritrovando sempre grande competenza e passione. L’obiettivo condiviso è quello di fare del Parco “Li Comuni” un vero e proprio polo di riferimento per la Mountain Bike dell’intera provincia di Catanzaro, valorizzando al meglio i suoi straordinari sentieri. Questa iniziativa rappresenta un tassello centrale nel continuo percorso di recupero, cura e rinascita dell’area dopo il grave incendio che l’ha colpita. A tal proposito, voglio evidenziare che il prossimo 30 agosto si concluderanno ufficialmente i lavori di rimozione del materiale combusto dalla pineta, portati avanti grazie all’indispensabile e prezioso lavoro di Calabria Verde. Un passaggio decisivo che restituisce piena dignità e sicurezza al nostro polmone verde, pronto ora a vivere una nuova stagione di sport e socialità».