Tra gusto e intrattenimento per “San Lorenzo” a Mater Domini: grande partecipazione per Piero Procopio e la Sorbetteria

Un’occasione speciale per stare insieme, ritrovarsi e vivere il quartiere in maniera conviviale, accompagnata da una grande partecipazione allo spettacolo dell’attore e cabarettista Piero Procopio e alla tappa cittadina della “Sorbetteria Calabria Straordinaria”. Numerosi residenti e visitatori hanno partecipato ai festeggiamenti per la Festa di San Lorenzo, promossi dall’Amministrazione comunale di Catanzaro in collaborazione con la Pro Loco cittadina.

Il momento centrale della serata è stato lo spettacolo teatrale “Chissu è de nostri”, portato in scena da Piero Procopio e dalla compagnia del Teatro Hercules nella scuola “Giglio” di via Gravina. La rappresentazione ha richiamato un pubblico nutrito, confermando la capacità della comicità e del teatro popolare di creare partecipazione e coinvolgimento. Apprezzata anche la tappa della “Sorbetteria Calabria Straordinaria”, progetto itinerante promosso da UNPLI Calabria insieme alla Regione Calabria e all’ARSAC e sostenuto da Palazzo De Nobili. L’iniziativa, curata dal maestro gelatiere Francesco Mastroianni, ha offerto degustazioni di sorbetti dedicati alle produzioni agricole e alle materie prime della regione.

«La grande partecipazione registrata ieri – dichiara l’assessora alle Attività produttive, Giuliana Furrer – rappresenta il dato più bello della serata. Lo spettacolo di Piero Procopio e della compagnia del Teatro Hercules ha saputo richiamare e coinvolgere tantissime persone, mentre la Sorbetteria Calabria Straordinaria ha completato il programma valorizzando, attraverso i sorbetti, alcune eccellenze della nostra terra. È stata una festa autentica, vissuta dal quartiere e dalla città».