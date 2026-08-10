Calabria Colleziona 2026: a Rende torna il grande evento dedicato alla storia, alla memoria e al collezionismo.

Torna il 12 e 13 settembre 2026 all’Hotel San Francesco di Rende la seconda edizione di “Calabria Colleziona”, l’evento imperdibile per appassionati di numismatica, filatelia, cartofilia e collezionismo d’epoca. Ingresso gratuito.

Il fascino senza tempo della storia, il valore della memoria e la passione per il dettaglio tornano protagonisti al Sud Italia.

Dopo il grande successo del debutto, l’Associazione Culturale “Collezionare Rende” è lieta di annunciare la Seconda Edizione di Calabria Colleziona, il convegno commerciale e culturale che si candida a diventare uno dei punti di riferimento più prestigiosi per il collezionismo nel Mezzogiorno.

L’appuntamento è fissato per il weekend del 12 e 13 settembre 2026 nella raffinata e accessibile cornice dell’Hotel San Francesco di Rende (CS), una location d’eccezione pronta ad accogliere espositori qualificati, periti, studiosi e semplici curiosi da ogni angolo d’Italia.

Un viaggio tra rarità, arte e memoria storica:

Calabria Colleziona non è un semplice mercatino, ma un vero e proprio salone culturale dove ogni oggetto racconta una storia, testimonia un’epoca e custodisce un frammento di identità collettiva.

L’ampia sala espositiva ospiterà un panorama merceologico vasto e selezionato, in grado di soddisfare tanto il collezionista esigente alla ricerca del pezzo raro quanto l’appassionato desideroso di fare un tuffo nel passato.

Tra i settori principali presenti in fiera:

Numismatica: Monete antiche, medievali, moderne e contemporanee, con particolare attenzione alle emissioni storiche del Meridione, cartamoneta e banconote da collezione.

Filatelia e Storia Postale: Francobolli rari, annulli, documenti di posta aerea, lettere prefilateliche e testimonianze storico-postali.

Cartofilia e Stampa Antica: Cartoline d’epoca, stampe, mappe storiche, fotografie e documenti di pregio.

Collezionismo Vintage e Pop: Giocattoli d’epoca (da latta a modellismo), celebri figurine di calciatori e album storici, dischi in vinile e memorabilia.

Militaria e Devozione: Oggettistica militare storica, medaglistica e una ricercata selezione di immaginette sacre (santini) di alto