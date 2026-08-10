Calabria Colleziona 2026: a Rende torna il grande evento dedicato alla storia, alla memoria e al collezionismo.

Torna il 12 e 13 settembre 2026 all’Hotel San Francesco di Rende la seconda edizione di “Calabria Colleziona”, l’evento imperdibile per appassionati di numismatica, filatelia, cartofilia e collezionismo d’epoca. Ingresso gratuito.
Il fascino senza tempo della storia, il valore della memoria e la passione per il dettaglio tornano protagonisti al Sud Italia.
Dopo il grande successo del debutto, l’Associazione Culturale “Collezionare Rende” è lieta di annunciare la Seconda Edizione di Calabria Colleziona, il convegno commerciale e culturale che si candida a diventare uno dei punti di riferimento più prestigiosi per il collezionismo nel Mezzogiorno.
L’appuntamento è fissato per il weekend del 12 e 13 settembre 2026 nella raffinata e accessibile cornice dell’Hotel San Francesco di Rende (CS), una location d’eccezione pronta ad accogliere espositori qualificati, periti, studiosi e semplici curiosi da ogni angolo d’Italia.
Un viaggio tra rarità, arte e memoria storica:
Calabria Colleziona non è un semplice mercatino, ma un vero e proprio salone culturale dove ogni oggetto racconta una storia, testimonia un’epoca e custodisce un frammento di identità collettiva.
L’ampia sala espositiva ospiterà un panorama merceologico vasto e selezionato, in grado di soddisfare tanto il collezionista esigente alla ricerca del pezzo raro quanto l’appassionato desideroso di fare un tuffo nel passato.
Tra i settori principali presenti in fiera:
Numismatica: Monete antiche, medievali, moderne e contemporanee, con particolare attenzione alle emissioni storiche del Meridione, cartamoneta e banconote da collezione.
Filatelia e Storia Postale: Francobolli rari, annulli, documenti di posta aerea, lettere prefilateliche e testimonianze storico-postali.
Cartofilia e Stampa Antica: Cartoline d’epoca, stampe, mappe storiche, fotografie e documenti di pregio.
Collezionismo Vintage e Pop: Giocattoli d’epoca (da latta a modellismo), celebri figurine di calciatori e album storici, dischi in vinile e memorabilia.
Militaria e Devozione: Oggettistica militare storica, medaglistica e una ricercata selezione di immaginette sacre (santini) di alto
valore iconografico e culturale.
Non solo scambio: cultura, dibattiti e incontri:
La mission dell’Associazione Collezionare Rende, guidata da un team organizzativo e scientifico di primo piano, è quella di diffondere la cultura del collezionismo come strumento di tutela del patrimonio storico.
Durante le due giornate di manifestazione, l’area espositiva sarà animata da mostre tematiche, dibattiti e incontri culturali, offrendo importanti momenti di approfondimento per comprendere l’evoluzione storica del territorio attraverso le monete, i documenti postali e le testimonianze cartacee.
Sarà inoltre un’occasione d’oro per consultare esperti e periti per valutazioni, perizie e consigli di conservazione.
Comfort e logistica: Un evento a misura di visitatore ed espositore:
Per garantire la migliore esperienza possibile a commercianti, convegnisti e visitatori, l’organizzazione ha predisposto una logistica impeccabile all’interno dell’Hotel San Francesco:
Ampia sala espositiva modernamente attrezzata.
Parcheggio riservato e comodo per espositori e pubblico.
Possibilità di pernottamento in convenzione per chi giunge da fuori regione o da altre province.
Servizio catering, bar e ristorazione attivo per tutta la durata dell’evento, per vivere il convegno nel massimo relax senza dover lasciare la struttura.
Orario continuato per agevolare l’afflusso del pubblico in ogni momento della giornata.
Scheda Riassuntiva dell’evento.
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Dettaglio
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Informazione
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Nome Evento
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Calabria Colleziona – Seconda Edizione
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Organizzazione
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Associazione Culturale “Collezionare Rende”
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Date
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Sabato 12 e Domenica 13 Settembre 2026
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Luogo
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Hotel San Francesco – Rende (CS)
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Orari di Apertura
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Sabato: dalle ore 09:00 alle ore 20:00
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Ingresso
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GRATUITO