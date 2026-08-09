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Vibo: l’appello dell’assessore Miceli ai cittadini in vista della notte di San Lorenzo

In vista della Notte di San Lorenzo, momento di festa e condivisione che
ogni anno richiama cittadini e turisti lungo il litorale, l’Amministrazione
Comunale di Vibo Valentia e l’Assessore all’Ambiente Marco Miceli
rivolgono un accorato appello alla sensibilità di quanti trascorreranno la
serata in spiaggia.
L’attenzione dell’Assessorato è incentrata sulla promozione di un
comportamento corretto e consapevole, puntando sulla collaborazione
diretta della comunità per fare in modo che la bellezza e l’igiene del
litorale rimangano intatte anche all’alba del giorno successivo.
“Il litorale rappresenta un patrimonio naturale ed economico di tutti,” evidenzia
l’Assessore Marco Miceli. “Vivere la spiaggia in un’occasione di festa è un
piacere condiviso, ma tutelarla è una responsabilità comune. Non servono interventi
straordinari quando la gestione ordinaria è efficiente e la cittadinanza risponde con
senso civico. Invito tutti a conferire correttamente ogni rifiuto negli appositi
contenitori presenti sull’arenile ed eventualmente, a lasciare i rifiuti correttamente
raccolti nelle buste, nei pressi dei cestini qualora fossero colmi.”
I PRESIDI ORDINARI A DISPOSIZIONE SUL LITORALE
Sulle spiagge cittadine sono regolarmente operativi i presidi previsti dal
piano di gestione ambientale:
 50 trespoli per la raccolta dei rifiuti, dislocati lungo tutto il
litorale comunale;
 10 mini isole ecologiche, destinate alla corretta separazione delle
varie frazioni;
 Il Pesce Mangia-Plastica situato sull’arenile di Bivona, specifico per
gli imballaggi in plastica.
“I presidi distribuiti lungo la costa consentono a chiunque di conferire i propri rifiuti
in modo agevole e ordinato,” prosegue Miceli. “Basta un piccolo gesto di rispetto
da parte di ciascuno per evitare il degrado e consentire agli operatori di mantenere il
litorale in perfette condizioni.”
FIDUCIA E COLLABORAZIONE: LA FORZA DEL 79% DI
DIFFERENZIATA
L’appello al senso di responsabilità si fonda sulla solidità dei risultati già
raggiunti dalla comunità vibonese. La Città di Vibo Valentia ha infatti
consolidato la percentuale di raccolta differenziata quasi all’80%, a
testimonianza di una sensibilità ambientale ormai diffusa e radicata.
“Questo dato eccellente non è frutto del caso, ma della costante alleanza tra
l’Amministrazione,
i cittadini e gli operatori della ditta Muraca” conclude
l’Assessore Marco Miceli. “Siamo certi che la stessa cura e attenzione dimostrata
quotidianamente nei quartieri si confermerà anche durante la Notte di San Lorenzo.
La fiducia nella nostra comunità è totale.”

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