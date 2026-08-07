Reggio Calabria, ecco il nuovo direttore generale del Comune

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha annunciato la nomina del nuovo direttore generale dell’Ente. A ricoprire l’incarico sarà l’ingegnere Giovanni Laganà, scelto al termine della procedura avviata con l’avviso pubblico pubblicato lo scorso 8 luglio.

Nel corso della presentazione, il primo cittadino ha evidenziato l’importanza del momento per l’amministrazione comunale, sottolineando il percorso che ha portato alla scelta del nuovo direttore generale.

«Un momento molto importante perché attraverso questo decreto nominerò il nuovo direttore generale del Comune di Reggio Calabria», ha dichiarato Cannizzaro, ricordando che alla selezione hanno partecipato 23 candidati. «Sono pervenute 23 domande, 23 curricula che io ho esaminato. Un numero importante, credo, anche significativo, a dimostrazione di quanto Reggio come città, l’ente Comune e questa nuova stagione politica continuino a essere molto attrattivi».

Il sindaco ha quindi spiegato le motivazioni della scelta, evidenziando il profilo professionale del nuovo direttore generale.

«Io ho scelto il migliore, credo di aver scelto il migliore perché è un figlio di questa terra, si è formato a Reggio Calabria, quindi è andato fuori, ha arricchito la sua professionalità e il suo curriculum», ha affermato.

Cannizzaro ha inoltre ripercorso alcune delle principali esperienze professionali di Laganà, ricordando gli incarichi ricoperti ai vertici della pubblica amministrazione regionale. «È stato già capo compartimento dell’Anas della Calabria, già direttore generale della Regione Calabria, una serie di incarichi che hanno rafforzato il suo standing professionale».

Concludendo la presentazione, il sindaco ha espresso soddisfazione per la nomina: «Sono veramente contento e lieto di presentarvi il nuovo direttore generale del Comune di Reggio Calabria, l’ingegnere Giovanni Laganà».