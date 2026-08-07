“Un Sogno Romantico”: la Notte di San Lorenzo a Tropea si veste della musica di Chopin

C’è una notte dell’anno in cui il cielo invita a esprimere un desiderio. Lunedì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, sarà il pianista Emilio Aversano a trasformare quel desiderio in musica. Alle ore 22.00, come ogni appuntamento della rassegna ospitato a Palazzo Santa Chiara a Tropea, il direttore artistico di Armonie della Magna Graecia presenterà “Un Sogno Romantico”, un concerto interamente dedicato a Frédéric Chopin, il compositore che più di ogni altro incarna lo spirito di questa serata.

Da anni protagonista della vita musicale italiana e anima del festival Armonie della Magna Graecia, Emilio Aversano torna a esibirsi davanti al pubblico di Tropea con uno dei programmi a lui più cari. La sua interpretazione del repertorio chopiniano nasce da un’approfondita ricerca artistica e da un legame consolidato con il Romanticismo europeo, offrendo un’esperienza d’ascolto intensa e coinvolgente.

Non è un caso che la musica di Chopin accompagni la notte di San Lorenzo. Le sue pagine, intime e profondamente evocative, sembrano dialogare con il silenzio del cielo estivo e con il rito, antico e universale, di affidare un desiderio alle stelle cadenti. La sua musica invita all’ascolto interiore e alla contemplazione, trasformando ogni brano in uno spazio sospeso tra sogno e realtà, proprio come la notte più romantica dell’estate. È questo il significato evocato dal titolo “Un Sogno Romantico”: un invito a lasciarsi trasportare dalla musica.

Il concerto si inserisce nella XXIX edizione del Festival Armonie della Magna Graecia, realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Tropea, confermando ancora una volta la volontà della rassegna di offrire esperienze musicali in cui il grande repertorio classico incontra la bellezza dei luoghi e la sensibilità dei suoi interpreti.