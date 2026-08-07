CNE-FIE Calabria: Cardia nominato coordinatore provinciale per Reggio Calabria

La Presidenza Nazionale e il Coordinamento Regionale Calabria della Confederazione Nazionale Esercenti – CNE-FIE sono lieti di comunicare la nomina dell’Avv. Mario Cardia a Coordinatore Provinciale della CNE-FIE per la provincia di Reggio Calabria.

L’incarico si inserisce nel percorso di rafforzamento della presenza territoriale della Confederazione e mira a consolidare il rapporto con gli esercenti, le imprese e gli operatori economici della provincia di Reggio Calabria. L’Avv. Mario Cardia sarà chiamato a coordinare le attività della Confederazione sul territorio provinciale in sinergia e accordo con il Coordinatore Regionale, favorendo il dialogo con il mondo imprenditoriale, le associazioni di categoria, gli enti e le istituzioni locali e contribuendo alla promozione dei principi e delle finalità associative. La nomina rappresenta un importante passo nel rafforzamento della struttura territoriale della CNE-FIE e nella volontà di garantire una presenza sempre più attenta e concreta al fianco delle realtà economiche della provincia.

La Presidenza Nazionale e il Coordinamento Regionale CNE-FIE formulano all’Avv. Mario Cardia i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà svolgere il nuovo incarico con professionalità, impegno e spirito di servizio, nell’interesse della Confederazione e del tessuto economico e produttivo del territorio.