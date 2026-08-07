Nasce all’Università della Calabria il Master progettato insieme alle imprese dell’agroindustria

Il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “G. Anania” dell’Università della Calabria ha attivato il Master di II livello in Innovazione e Sostenibilità nel Settore Agroindustriale, un percorso formativo nato dal confronto con il sistema produttivo e progettato per rispondere ai fabbisogni occupazionali e professionali di uno dei comparti più strategici dell’economia italiana.

Il motore economico della regione

L’agroindustria rappresenta oggi uno dei principali settori trainanti dell’economia e dell’occupazione nazionale e regionale. In un contesto in cui la valorizzazione delle produzioni locali, la sostenibilità e la competitività sui mercati internazionali sono diventate priorità assolute, la richiesta di figure professionali ad alta specializzazione è in forte crescita. Il Master nasce dal continuo confronto con le imprese del settore, che hanno evidenziato una crescente difficoltà nel reperire profili professionali adeguati alle nuove esigenze dell’agroindustria.

Il percorso è stato costruito con l’obiettivo di colmare questo gap, offrendo competenze manageriali avanzate per guidare lo sviluppo delle filiere agroalimentari e preparando i futuri profili di riferimento per il settore. Il piano di studi è stato sviluppato insieme alle imprese, che hanno contribuito a definire le competenze richieste dal mercato del lavoro, con sbocchi occupazionali presso aziende agroindustriali, società di consulenza in finanza innovativa, controllo della qualità e internazionalizzazione, oltre che in ambito istituzionale all’interno di enti pubblici, agenzie di sviluppo territoriale e nella libera professione.

Un’iniziativa unica nell’Italia meridionale

Il percorso si distingue nel panorama accademico nazionale per la sua assoluta unicità: si tratta infatti dell’unico Master di II livello con queste caratteristiche presente nell’intera Italia meridionale. Un primato che candida l’Ateneo a diventare il punto di riferimento per l’alta formazione agroindustriale nel Mezzogiorno, attraendo talenti e offrendo una risposta concreta alla richiesta di innovazione e occupazione del territorio.

Un percorso in presenza per fare rete e guardare al mercato

Il programma di studi si rivolge a laureati di qualsiasi disciplina e a professionisti desiderosi di riqualificare le proprie competenze, guidandoli attraverso un percorso che unisce la comprensione dei sistemi agroindustriali, l’analisi operativa e di sostenibilità finanziaria dei progetti imprenditoriali e lo studio delle principali filiere, fino al tirocinio finale sul campo. Questa solida base teorico-pratica sarà trasmessa da un corpo docente composto da accademici dell’Unical e di altre università italiane, ricercatori del CREA (il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, il più importante ente di ricerca nazionale che fa capo al Ministero dell’agricoltura) e professionisti del settore pubblico e privato. Un’offerta d’eccellenza che si differenzia rispetto alla maggior parte degli altri Master di Ateneo, svolti prevalentemente a distanza: questa iniziativa punta, infatti, su una componente in presenza, rendendo le lezioni in aula il valore aggiunto per garantire la nascita di solide reti di relazioni, tra gli studenti e con i docenti, creando un network di inestimabile utilità per la futura carriera professionale.

Quote di iscrizione e agevolazioni

La quota di iscrizione è di 3.500 €, ma l’accesso è fortemente incentivato. Grazie alla presenza di un pool di imprese sostenitrici, i candidati in posizione utile in graduatoria beneficeranno di una borsa di studio di 3.000 €, riducendo il contributo a carico del partecipante a soli 500 €. L’obiettivo della Direttrice e del Comitato Scientifico è ampliare ulteriormente la rete delle imprese partner, così da estendere progressivamente la copertura delle borse di studio al maggior numero possibile di iscritti. In caso di esaurimento dei fondi, i candidati successivi potranno, comunque, iscriversi facendosi carico dell’intero importo. Un’ulteriore opportunità è offerta dalla Regione Calabria, che sostiene l’accesso ai Master universitari attraverso specifici voucher che possono coprire interamente i costi di iscrizione.

Una rete d’eccellenza tra istituzioni e aziende

A decretare la solidità del progetto è la fitta rete di collaborazione che unisce l’Ateneo al mondo della ricerca e dell’impresa. Il Master gode del contributo finanziario e scientifico di importanti enti pubblici, come l’ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) e la Rete Nazionale PAC del Ministero dell’Agricoltura, e della preziosa collaborazione scientifica dei ricercatori del CREA. Le imprese partner rappresentano uno degli elementi distintivi del Master. Oltre a contribuire alla progettazione del percorso formativo, partecipano alle attività didattiche, ospitano gli studenti nei tirocini e finanziano borse di studio, rafforzando il collegamento tra Università e mercato del lavoro. Al momento il DESF ha formalizzato partnership con Gruppo Madeo, Consorzio Produttori Patate della Sila, Vegitalia, Olearia Geraci, Gruppo Callipo, Salumificio San Vincenzo e Fratelli Aceto. L’investimento delle imprese nel Master riflette la crescente domanda di figure professionali qualificate e la volontà di contribuire direttamente alla formazione delle competenze di cui il settore ha oggi bisogno.

“Questo Master rappresenta un ponte concreto tra la formazione universitaria e le reali esigenze del mercato del lavoro” – dichiara la Prof.ssa Valeria Pupo, Direttrice del Master, esperta di innovazione e di economia industriale – “Grazie alla fiducia dei nostri partner istituzionali e delle più importanti realtà agroindustriali della regione, offriamo ai giovani del Mezzogiorno un’opportunità di specializzazione unica, accessibile e fortemente orientata al futuro e alla sostenibilità”.

A sostenere con forza il valore dell’iniziativa è anche il Direttore del Dipartimento, il Prof. Francesco Aiello, “Quando sono le imprese a investire nella formazione universitaria, significa che il fabbisogno di competenze è reale. Il Master nasce per rispondere a questa domanda, rafforzando il collegamento tra Università, innovazione e sviluppo del sistema agroindustriale.”

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e si chiuderanno il 15 novembre. Per scaricare il bando di ammissione, verificare i requisiti di accesso e avere maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web del Master all’indirizzo: https://desf.unical.it/master-agroindustriale/.