Lo stomaco: miti e realtà”: a Sant’Ilario dello Ionio la seconda edizione di “Salute e benessere” con il prof. Maurizio Zagari

Per “Salute e benessere” 2026, martedì 11 agosto, ore 21.30, nel piazzale della Chiesa del Sacro Cuore, alla Marina di Sant’Ilario dello Ionio, il professore Rocco Maurizio Zagari sarà protagonista dell’incontro sul tema “Lo stomaco: miti e realtà”. Dopo l’ampia partecipazione registrata nel 2026 con il convegno dedicato all’uso e abuso dei gastroprotettori, il Comune di Sant’Ilario dello Ionio propone il secondo appuntamento con il prof. Zagari, direttore della SSD “Patologia organica esofago-gastrica” dell’IRCCS – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente dell’Università “Alma Mater” di Bologna.

Nel corso della serata Zagari accompagnerà il pubblico alla scoperta delle principali problematiche legate alla salute dello stomaco, sfatando falsi miti e convinzioni errate, con un linguaggio chiaro e divulgativo, illustrerà quali sono i sintomi da non sottovalutare, i comportamenti che favoriscono il benessere dell’apparato digerente e le più efficaci strategie di prevenzione.

«Il successo del primo incontro ci ha confermato quanto sia forte l’interesse della comunità verso temi che riguardano la salute e la prevenzione. Per questo abbiamo voluto dare continuità a questo percorso, offrendo ai cittadini una nuova occasione di confronto con uno dei massimi esperti del settore. Siamo profondamente grati al prof. Zagari per la disponibilità e per l’attenzione che continua a riservare alla nostra comunità, mettendo la sua autorevole esperienza al servizio del territorio. La conoscenza è il primo passo per prendersi cura della propria salute e iniziative come questa rappresentano un valore importante per tutta la Locride» dichiara il sindaco di Sant’Ilario dello Ionio, Pasquale Brizzi.