Crotone: voucher per attività ludico-ricreative per minori e giovani con disabilità

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di enti qualificati da accreditare per l’erogazione di servizi e attività nell’ambito del progetto regionale “La Mia Estate”, finanziato con le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

L’iniziativa rappresenta un importante intervento di inclusione sociale rivolto ai minori e ai giovani con disabilità, con l’obiettivo di offrire opportunità educative, ricreative e di socializzazione durante il periodo estivo, sostenendo al tempo stesso le famiglie attraverso un sistema di voucher che consentiranno ai beneficiari di scegliere liberamente il soggetto erogatore tra quelli che saranno inseriti nell’elenco degli enti accreditati.

Il progetto coinvolge i Comuni dell’Ambito Sociale (Crotone, Belvedere Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale)

L’avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore, alle cooperative sociali e agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e di una documentata esperienza nella gestione di servizi socio-educativi, ricreativi e inclusivi destinati ai minori con disabilità.

Gli enti selezionati potranno proporre attività educative, laboratori creativi ed espressivi, percorsi sportivi, iniziative di socializzazione, uscite didattiche, servizi di assistenza educativa individualizzata, accompagnamento specialistico e, ove previsto, trasporto dedicato, garantendo standard elevati di qualità, sicurezza e accessibilità.

L’obiettivo dell’intervento è favorire l’inclusione sociale dei bambini e dei ragazzi con disabilità, promuovere la loro partecipazione alla vita della comunità, incrementare le competenze relazionali e comunicative e sostenere concretamente la conciliazione tra vita familiare e lavorativa dei genitori. Attraverso il sistema dei voucher, infatti, le famiglie potranno individuare liberamente il soggetto accreditato più rispondente alle esigenze dei propri figli, valorizzando la qualità dell’offerta educativa presente sul territorio.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, mentre successivamente sarà pubblicato un ulteriore avviso destinato all’individuazione delle famiglie beneficiarie dei voucher.

L’assessore alle Politiche Sociali Maria Lucia Cosentino sottolinea il valore dell’iniziativa: “vogliamo offrire ai bambini e ai ragazzi con disabilità l’opportunità di vivere esperienze educative, ricreative e di socializzazione, in contesti realmente inclusivi. Non si tratta soltanto di garantire un servizio, ma di affermare un principio fondamentale: ogni minore deve poter partecipare pienamente alla vita della comunità, sviluppare le proprie capacità e costruire relazioni significative. Questo intervento rappresenta anche un sostegno concreto alle famiglie, che potranno scegliere liberamente, attraverso i voucher, il percorso più adeguato ai bisogni dei propri figli.

È un risultato importante, frutto di un lavoro che ha richiesto impegno, confronto e una costante attività amministrativa. L’attuazione della misura non è stata semplice, ma grazie al lavoro di squadra dell’Ufficio di Piano e alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti siamo riusciti a portare a compimento un percorso che oggi si traduce in un’opportunità concreta per il nostro territorio.

Desidero rivolgere anche un sincero ringraziamento all’assessore regionale alle Politiche Sociali, Pasqualina Straface, che ha fortemente sostenuto e promosso questa misura, dimostrando grande attenzione verso le persone con disabilità e le loro famiglie”