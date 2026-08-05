Suppletive a Reggio Calabria, Futuro Nazionale in campo? Vannacci: “Ci stiamo pensando”

“Nei prossimi due,tre giorni annunceremo il candidato sindaco di Milano e stiamo pensando alle elezioni suppletive a Reggio Calabria. Nessuna forza di maggioranza ci ha contattato in vista delle prossime amministrative nelle grandi città italiane”.

Con queste parole il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del programma del partito su immigrazione e crisi energetica, ha acceso i riflettori anche sul futuro politico di Reggio Calabria.

Il movimento, secondo quanto dichiarato da Vannacci, starebbe valutando la propria presenza in occasione delle elezioni suppletive reggine, senza al momento aver ricevuto interlocuzioni da parte delle forze della maggioranza. Un passaggio che apre nuovi scenari nel quadro politico cittadino, in attesa di capire quale sarà la strategia del partito e se verrà avanzata una candidatura autonoma.

La partita delle suppletive rappresenta un appuntamento di rilievo per Reggio Calabria, chiamata a confrontarsi con nuovi equilibri politici dopo la vacanza del seggio parlamentare. Le prossime settimane saranno decisive per definire alleanze, candidature e posizionamenti dei diversi schieramenti.