Politiche Sociali: CISL Calabria sigla la pre-intesa con la Regione

Cisl Calabria, insieme alla FNP CISL Calabria e alla FP CISL Calabria, ha sottoscritto la pre-intesa del Protocollo per la promozione della partecipazione nelle politiche sociali, al termine del confronto avviato con l’Assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface, e con il Dipartimento competente. Un’intesa che rafforza il contributo del sindacato nella definizione delle politiche sociali e dei percorsi di welfare regionale.

L’accordo avvia un percorso strategico volto a valorizzare la governance condivisa tra le istituzioni regionali e le parti sociali. In attesa del passaggio formale dell’atto in Giunta Regionale — propedeutico alla firma e alla sottoscrizione definitiva — la CISL Calabria esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, destinato a incidere sia sull’erogazione dei servizi ai cittadini fragili che sulle condizioni dei lavoratori del comparto.

«Giudichiamo in modo positivo l’intesa raggiunta», sottolinea il segretario generale di CISL Calabria, Giuseppe Lavia. «Si tratta di uno strumento essenziale per rafforzare il confronto continuativo, incentivare la partecipazione e garantire una reale tutela del lavoro in un settore cruciale per il territorio. Il dialogo con l’Assessorato e il Dipartimento rappresenta la strada giusta per tradurre la partecipazione in interventi concreti per la comunità calabrese».