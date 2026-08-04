A 80 anni attraversa lo Stretto di Messina a nuoto: quattordicesima impresa per Nello Ambra

Ha attraversato ancora una volta lo Stretto di Messina a nuoto, completando la sua quattordicesima traversata all’età di 80 anni. Protagonista dell’impresa è il nisseno Nello Ambra, che lo scorso 2 agosto ha partecipato alla 62ª Traversata dello Stretto, nuotando con la bandiera della Fidas Caltanissetta.

Presidente del comitato di quartiere San Luca e da anni impegnato nella promozione della donazione del sangue, Ambra ha voluto legare anche questa sfida sportiva alla sua attività di sensibilizzazione sociale, portando in acqua i valori del volontariato e della solidarietà.

A congratularsi con lui è stato l’assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta, Toti Petrantoni, che ha definito il traguardo raggiunto «un esempio di passione, tenacia e vitalità», sottolineando come «la forza di volontà e la costanza non abbiano età».