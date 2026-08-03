AVIS Calabria e USMIA Carabinieri firmano a Locri il protocollo per promuovere la cultura della donazione del sangue

Si è tenuto a Locri, presso la sede dell’AVIS Comunale, l’incontro istituzionale durante il quale è stato formalmente sottoscritto il protocollo d’intesa tra AVIS Regionale Calabria e USMIA Carabinieri – Regione Calabria. L’accordo consolida una collaborazione strutturata tra il sistema del volontariato e il comparto sicurezza, con l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione del sangue e degli emocomponenti, rafforzando il senso civico e la partecipazione attiva alla tutela della salute pubblica.

Il documento definisce un quadro operativo condiviso che impegna le parti ad una collaborazione attiva nella diffusione della cultura del dono tra gli iscritti USMIA e nelle comunità territoriali. Alla promozione della solidarietà attraverso iniziative informative e formative rivolte al personale del comparto sicurezza. Alla valorizzazione di sani stili di vita finalizzati a mantenere l’idoneità fisica dei potenziali donatori e allo sviluppo di campagne congiunte mediante l’utilizzo coordinato degli uffici stampa e dei canali digitali delle due organizzazioni.

Il Presidente AVIS Comunale Locri, dott. Vito Aversa, ha evidenziato la natura collaborativa dell’iniziativa, nata da una proposta del Segretario USMIA Calabria, Francesco Scarpuzza: «L’idea è nata da Francesco, che ha manifestato la volontà di avviare questo percorso. Ho accolto immediatamente la proposta: è essenziale fare rete tra terzo settore, sindacati e realtà affini. Il progetto è già stato condiviso con il Presidente nazionale e auspichiamo di estenderlo anche a livello nazionale.»

Lo storico presidente AVIS Locri, Vincenzo Schirripa, ha richiamato la storia e la crescita dell’associazione sul territorio: «Dal 1986, anno della nostra nascita, sono sorte cinque-sei sezioni Avis nella Locride. L’Avis vive grazie alle persone che propongono, collaborano e costruiscono. Continueremo a sostenere ogni iniziativa utile alla crescita dell’associazione.»

Il Segretario Generale Regionale USMIA Carabinieri Calabria, Francesco Scarpuzza ha sottolineato il valore umano e operativo della collaborazione: «Questa intesa nasce dal rapporto con Enzo Schirripa, figura storica dell’Avis. L’accordo è stato accolto con entusiasmo e rappresenta un punto di partenza: intendiamo estenderlo alle altre componenti dell’interforze e portarlo a livello nazionale.»

Il Segretario Nazionale USMIA, Luigi Vivirito, ha espresso soddisfazione per l’avvio del protocollo proprio in Calabria: «Rientra nella missione dell’Usmia anche la promozione della cultura e della socialità. Siamo nati in Calabria come carabinieri e come donatori Avis: che questo progetto parta da qui è motivo di orgoglio. Stiamo già lavorando per un protocollo interforze nazionale.»

Infine il Presidente AVIS Regionale Calabria, prof. Franco Rizzuti, ha ribadito il ruolo strategico del territorio della Locride: «Locri è un punto fondamentale per la promozione. Vi sono realtà che meritano di essere ulteriormente sviluppate. Con l’Arma dei Carabinieri collaboriamo già da anni, con raccolte periodiche come quelle presso la Scuola Allievi di Reggio Calabria, che garantiscono fino a 200 unità di sangue per raccolta. Questo protocollo potrà essere valorizzato anche a livello nazionale.» Il Presidente regionale ha inoltre consegnato alla sezione di Locri il Gagliardetto Avis e due volumi della Fondazione Avis Calabria, ricordando, insieme al vicepresidente AVIS Calabria Nicodemo Napoli e del Consigliere AVIS Calabria Felice Lombardo, l’opera del compianto Biagio Cutrì, autore di un importante lavoro storico sull’associazione.

La sottoscrizione del protocollo d’intesa conferma la volontà condivisa di rafforzare la sinergia tra volontariato e comparto sicurezza, promuovendo la donazione del sangue come gesto civico, responsabile e solidale. L’accordo rappresenta un passo significativo verso una collaborazione stabile e coordinata, destinata a estendersi progressivamente a livello regionale e nazionale.

Avis e Usmia, insieme alla Asd Calabria Fitwalnking, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Locri, hanno organizzato una camminata che unisce famiglie, salute e solidarietà. Il 6 agosto torna Fit Walking Young: sul lungomare di Locri bambini e genitori cammineranno insieme per “donare vita”. Partecipazione gratuita, kit omaggio ai primi 300 bambini scritti. Appuntamento alle 17:30, partenza alle 18:30 dal lato sud del lungomare.