Entra nel vivo a Falerna il “Festival Bandiera Blu”, una rassegna estiva finanziata dalla Regione Calabria attraverso i fondi speciali riservati ai Comuni che possono fregiarsi del prestigioso vessillo eco-ambientale.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è chiaro: trasformare il riconoscimento ambientale in un’occasione di promozione a 360 gradi per l’intero territorio. Per farlo è stato messo a punto un programma itinerante capace di unire la vivacità della costa con il fascino e la storia delle colline.

Si parte martedì 4 agosto nel cuore del centro storico di Falerna. In Piazza Ugo Floro, a partire dalle ore 22:00, risuoneranno le note travolgenti degli Etno Sound, la band che da anni rilegge in chiave contemporanea le radici musicali calabresi, trasformando le piazze in grandi momenti di festa condivisa.

Giovedì 6 agosto il testimone passerà alla frazione collinare di Castiglione Marittimo. La splendida cornice di Piazza Annunziata ospiterà i Gioia Popolare, per una serata dedicata ai ritmi della tarantella, ai canti tradizionali e al calore tipico dei borghi storici.

Il festival tornerà poi ad affacciarsi sul mare venerdì 7 agosto con il “Festival degli Incompresi”, una parentesi di pura spensieratezza e intrattenimento dal vivo pronta ad animare la passeggiata del lungomare falernese.

A chiudere la rassegna, sabato 8 agosto, sarà un appuntamento interamente dedicato all’eleganza. In passerella andranno le creazioni dell’alta moda firmate dalla stilista Tiziana Vescio, per un gran finale glamour che celebrerà il talento e la creatività del Made in Calabria.

Tutti gli appuntamenti prenderanno il via alle ore 22:00 e saranno ad accesso libero e gratuito, offrendo a cittadini e turisti un’opportunità in più per vivere al meglio le sere d’estate sulla costa tirrenica