Al via lo Street Book Festival di Crotone

È partita con una numerosa partecipazione di pubblico la prima serata dello Street Book Festival, la innovativa manifestazione culturale promossa dall’assessorato alla Cultura nell’ambito di Crotone Summer 2026.

A prendere parte all’inaugurazione il sindaco Vincenzo Voce e l’assessora alla Cultura Dalila Venneri, che hanno condiviso con cittadini, famiglie e visitatori l’avvio di un percorso culturale che, fino al 16 agosto, animerà il lungomare cittadino con incontri, libri, musica e momenti di riflessione dedicati al tema di Antica Kroton.

Tra i momenti più intensi e suggestivi della serata, l’illuminazione del “Viale dei Libri”, l’installazione simbolica che ha “acceso” piazza Berlinguer trasformandola in uno spazio di incontro e condivisione. Le luci che hanno acceso il percorso tra i libri hanno rappresentato idealmente l’inizio di un viaggio collettivo nella cultura, nella memoria e nell’identità della città, regalando ai presenti un’immagine di grande impatto e partecipazione.

L’inaugurazione ha confermato l’attenzione con cui la città ha accolto il nuovo format del festival, pensato per portare la cultura tra le persone e fare del libro uno strumento di dialogo, conoscenza e crescita condivisa.

“Vedere così tante persone riunite attorno ai libri e alla cultura è il segnale che questa era la strada giusta da intraprendere. L’accensione del Viale dei Libri è stata molto più di un momento scenografico: ha rappresentato l’accensione di una nuova energia culturale per la nostra città. Lo Street Book Festival nasce per creare comunità, valorizzare la nostra identità e rendere la cultura un’esperienza aperta, accessibile e partecipata. Questa splendida risposta del pubblico ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore entusiasmo nel percorso che abbiamo immaginato per Crotone”, dichiara l’assessora alla Cultura Dalila Venneri.

Lo Street Book Festival proseguirà nei prossimi giorni con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla storia, all’archeologia, alla letteratura, ai nuovi linguaggi della comunicazione, alla musica e alle attività per i più piccoli, confermando il lungomare cittadino come luogo di incontro, partecipazione e valorizzazione del patrimonio culturale di Crotone