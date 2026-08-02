Angelo Saccà confermato direttore tecnico della Cadi Antincendi Futura

La Cadi Antincendi Futura getta le basi per la stagione 2026/2027 puntando anche sulla continuità e sull’esperienza. La società gialloblù è lieta di annunciare la conferma di Angelo Saccà nel ruolo di Direttore Tecnico.

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Per il quindicesimo anno consecutivo, Angelo Saccà resterà quindi “in sella” al progetto sportivo della Futura. La sua grande esperienza e la sua profonda competenza saranno fondamentali per supportare e implementare il lavoro del nuovo head coach Sylvio Rocha, alla guida della squadra nel prossimo campionato di Serie A2 Elite.

Anima positiva e propositiva del movimento, Saccà continuerà a essere il punto di riferimento insostituibile dell’area tecnica, dispensando strategie e linee guida nella stagione che vedrà la formazione gialloblù calcare i parquet di tutta Italia.

La conferma di Saccà non è solo un atto di fiducia, ma la naturale prosecuzione di una scommessa iniziata quindici anni fa, quando fu chiamato dal Presidente Nino Mallamaci per guidare la società in Serie D con il ruolo di capo allenatore. In quegli anni, il suo contributo fu determinante per la crescita esponenziale della Polisportiva Futura, culminata con la vittoria di quel campionato e con l’ascesa verso i livelli nazionali. Oggi, la Futura è ormai consolidata come massima espressione del futsal nell’intera area della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il suo straordinario bagaglio esperienziale è stato determinante per consolidare il marchio Futura a livello tricolore, e la sua conferma rappresenta un ulteriore tassello verso nuovi e ambiziosi traguardi.

La Polisportiva Futura, con la conferma di Angelo Saccà e l’arrivo di un Mister del calibro Sylvio Rocha, allenatore dalle capacità inequivocabili e dalla fama mondiale si prepara dunque a vivere una stagione all’insegna della competenza, della passione e della voglia di stupire.