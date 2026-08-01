Nasce l’associazione HELICON – Il monte sacro delle donne

HELICON si mette in cammino. Nasce una nuova associazione socio-culturale composta

esclusivamente da donne, da un’idea della dott.ssa Maria Grazia Richichi, già Sindaco della Città di

Villa San Giovanni.

La strada è indicata dal nome scelto, ma l’identità dell’associazione si formerà lungo il cammino,

attraverso le idee, le energie e le esperienze delle donne che vorranno raggiungere e abitare insieme

questo ideale monte sacro.

Helicon richiama l’Elicona, il monte che la tradizione greca consacrava alle Muse, figure femminili

custodi della conoscenza, della poesia, delle arti, della memoria e della capacità creatrice.

Da questa immagine nasce HELICON – Il monte sacro delle donne: non soltanto il richiamo a un

luogo della cultura classica, ma la rappresentazione di uno spazio ideale nel quale le donne possano

incontrarsi, riconoscersi, esprimersi e mettere in comune esperienze, sensibilità e conoscenze.

Il monte evoca l’ascesa e un cammino che si costruisce passo dopo passo. È simbolo di conoscenza,

cultura, creatività e ispirazione. HELICON non nasce, pertanto, come un progetto definito

anticipatamente in ogni sua parte, ma come un percorso aperto, destinato a prendere forma

attraverso le donne che sceglieranno di condividerlo.

Il nome esprime ciò che l’associazione intende diventare: un luogo socio-culturale femminile di

incontro, ascolto, conoscenza e condivisione; uno spazio nel quale ciascuna donna possa portare la

propria voce e contribuire, insieme alle altre, a individuare direzioni, attività e nuove occasioni di

crescita.

Come le Muse abitavano simbolicamente lo stesso luogo, pur rappresentando arti e saperi

differenti, HELICON intende accogliere una pluralità di voci, inclinazioni, competenze e vissuti. La

diversità non come distanza, ma come possibilità di arricchimento reciproco e di costruzione

comune.

«HELICON nasce dal desiderio di creare uno spazio autentico nel quale le donne possano incontrarsi,

conoscersi e mettere in comune idee, esperienze e sensibilità. Non vogliamo anticipare ciò che

l’associazione sarà, perché saranno le donne che ne condivideranno il percorso a costruirne, passo

dopo passo, l’identità», afferma la promotrice Maria Grazia Richichi.

Al centro del progetto vi è la convinzione che la partecipazione debba tradursi in conoscenza,

confronto, responsabilità e capacità di proposta, alimentando relazioni, collaborazioni e occasioni

di crescita culturale e sociale.

La nascita dell’associazione era stata anticipata nelle scorse settimane durante una delle serate

culturali ospitate al Neurolab Park, incontrando l’interesse e l’entusiasmo dei presenti. Oggi il nuovo

sodalizio comincia a prendere forma, mettendo al centro le donne, le loro competenze, la loro

creatività e la capacità di costruire nuove forme di confronto e di dialogo.

HELICON muove così i suoi primi passi. Non un’identità già compiuta, ma un luogo da immaginare,

costruire e abitare insieme.