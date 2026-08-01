“Venite pure avanti, voi, con il naso corto, signore imbellettate, io più non vi sopporto infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio...” (Francesco Guccini, Cirano -
HomeAgoràAgorà CosenzaOggi al via #sibarinprogress, lo spettacolo della cultura
AgoràAgorà Cosenza

Oggi al via #sibarinprogress, lo spettacolo della cultura

Nella calda estate calabrese 2026 il Parco Archeologico di Sibari, per il quarto anno consecutivo, si prepara ad accogliere una nuova, ricchissima edizione di #sibarinprogress, lo spettacolo della cultura, evento estivo che fonde musica d’autore, jazz internazionale, suoni della tradizione e valorizzazione del patrimonio archeologico in un’esperienza culturale immersiva e condivisa.

In programma da oggi, sabato 1° agosto, fino al 30 agosto, la rassegna, ideata e fortemente voluta dal direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma, promossa dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e realizzata a cura dell’associazione culturale Picanto  con il supporto logistico del Comune di Cassano all’Ionio e in collaborazione con il XXV Peperoncino Jazz Festival, proporrà tre festival – Sybaris Arte, Magna Graecia Jazz Fest e Sybaris Folk – nel cuore della Magna Graecia, che trasformeranno il Parco del Cavallo in un palcoscenico a cielo aperto che accoglierà pubblici diversi e nuovi linguaggi artistici, offrendo a turisti e appassionati un avvincente viaggio nei vari generi musicali, visite guidate a tema e percorsi enogastronomici (grazie alla concomitanza, in alcune serate – quelle dell’1, del 2, dell’8 e del 9 agosto – dei Follow Up di Vinitaly & The City)

#sibariinprogress prenderà il via con una intensissima “dieci giorni” che da oggi al 10 agosto ogni sera alle ore 22 prevede l’esibizione, nel magico scenario del Parco archeologico di Sibari, di grandissimi nomi del panorama musicale italiano ed internazionale, che si alterneranno sul grande palco allestito tra le rovine dell’antica Sybaris.

Si inizierà stasera con una produzione originale voluta dal direttore artistico Sergio Gimigliano e realizzata in partnership con il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” (già  “P.I. Tchaikovsky”) di Nocera Terinese.

Protagonisti sul palco, l’Orchestra Filarmonica della Calabria (organico che vanta collaborazioni musicisti del calibro di Michel Camilo, Ramin Bahrami, Sergej Krylov, Ilya Grubert, Sergei Nakariakov, Yuri Shiskin, Giovanni Sollima, Danilo Rea, Eugenio Bennato ed ha già accompagnato alcune tra le voci più note del panorama lirico internazionale, come Dimitra Theodosiu, Giovanna Casolla, Amarilli Nizza, Fabio Armiliato, Alberto Gazale), diretta dal Maestro Filippo Arlia (premiato con la Medaglia d’Oro nell’Aula Magna dell’Università “La Sapienza” di Roma “per la pregiatissima tecnica dimostrata nella direzione d’orchestra e per la distinta interpretazione del grande repertorio sinfonico del ‘900 sempre e ovunque con grande consenso di pubblico e di critica”) e il Coro Universitario della Magna Graecia, impegnati in un omaggio al grandissimo Ennio Morricone.

In occasione della serata sibarita, l’Orchestra, che ha alle spalle la pubblicazione di diversi album con le major discografiche più prestigiose del mondo (come Warner Music Italy, Sony Classical, Dynamic, Naxos Records, Brilliant Classics), che ha già registrato per Amadeus, RAI Radio 3 e RAI Uno e che, tra l’altro, nel 2023 è stata scelta per accompagnare i concerti di Andrea Bocelli al Teatro Greco di Taormina, ospiterà, in qualità di special guest, il portentoso sassofonista Dave Schroeder, già Direttore della Sezione Jazz nonché Direttore di tutte Arti Performative della New York University, la cui attività di musicista professionista lo ha visto dal vivo e in studio accanto a celebri artisti della scena musicale internazionale (per citarne alcuni: Teo Macero, Larry Coryell, Airto Moreira, Oscar Castro-Neves e Kenny Werner).

Il programma di #sibariinprogress si snoderà, poi, fino al 10 agosto, con una serie di concerti di altissima qualità, a cominciare da quello del portentoso pianista venezuelano Benito Gonzalez, di scena domani sera, che sarà seguito, da quello dello straordinario Pete Roth Trio featuring la leggenda delle percussioni Bill Bruford (fondatore degli Yes e batterista di gruppi che hanno fatto la storia del rock tra cui i King Crimson e i Genesis), in programma lunedì 3.

Martedì 4 sarà la volta dello spettacolo Nero a Metà Experience dedicato alla musica di Pino Daniele, mentre mercoledì 5 tra le rovine dell’antica Sybaris risuoneranno le note del pianoforte di Raphael Gualazzi, seguite, giovedì 6, da quelle del maestro del jazz Enrico Rava che si esibirà con i suoi The Fearless Five.

Le geometrie vocali dei Neri per Caso saranno protagoniste venerdì 7 agosto, mentre il giorno successivo (sabato 8 agosto) il pubblico potrà attrezzare il talento vocale di Karima, prima delle due serate finali in programma domenica 9 e lunedì 10 agosto, nelle quali saranno protagonisti assoluti, rispettivamente, la passione di Raiz con il progetto In Montecalvario, e lo storico sound degli Avion Travel.

Dopo questa intensa “dieci giorni”, il programma di #sibariinprogress 2026 si completerà con le visite guidate pomeridiane (in programma alle ore 19) del Parco del Cavallo musicate live a cura del cantautore Sasà Calabrese (impegnato il 22 agosto con il progetto “Pino Daniele, la Voce del Mediterraneo”, il 23 con “Franco Battiato: Geografie dello Spirito” e il 29 con “Rino Gaetano, il Poeta Controvento” ) e del duo composto da Piero Gallina e Checco Pallone, che saranno protagonisti il 30 agosto con la produzione originale SybariSona.

 

In occasione di ciascuno degli eventi in programma (sia di quelli serali, che dei pomeridiani, fatta eccezione per domenica 2 agosto, giorno in cui l’accesso a tutti i musei e ai monumenti statali è libero), si potrà accedere esibendo il biglietto di ingresso giornaliero al Parco archeologico (costo 5 euro) e il pubblico, prima del concerto, avrà  l’occasione e il pretesto anche per visitare e conoscere da vicino il ricco patrimonio archeologico con visite guidate organizzate ad hoc, in un’esperienza culturale che è stata volutamente pensata come immersiva e condivisa.

In alternativa, sarà possibile accedere ai concerti anche esibendo la PACS Card Summer Edition 2026, abbonamento estivo con validità trimestrale acquistabile al costo di 30 euro (o a 15 euro nel caso di età compresa tra i 18 e i 25 anni) presso le presso le biglietterie del Parco e del Museo archeologico nazionale di Sibari, nonché attraverso l’app Museiitaliani e sul sito internet https://www.museiitaliani.it/, che consentirà ai possessori ingressi illimitati ai luoghi della cultura afferenti ai Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

Articolo PrecedenteLa comunità di Corigliano-Rossano si prepara a celebrare la B.V. Maria Stella del Mare
Articolo SuccessivoEcco il cartellone degli eventi di agosto a Diamante
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

A Serra San Bruno, memoria e umanità nelle fotopitture di Giuseppe Calabretta, in mostra fino a ottobre alla Gipsoteca Giuseppe Maria Pisani

Ecco il cartellone degli eventi di agosto a Diamante

Nasce l’associazione HELICON – Il monte sacro delle donne

VERSO IL PRIDE “Queer & Ora”, il Pride passa dal confronto: diritti, memoria e testimonianze a Lamezia

Prima o poi

Fiere cittadine Catanzaro, il Settore Attività Economiche: “Procedure regolari, avvisi pubblicati con il dovuto anticipo e massima diffusione”

Tendopoli di San Ferdinando, Straface: “Chiudiamo una pagina di inciviltà e apriamo a inclusione e dignità”

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria riscrive il mito: i Bronzi di Riace al centro di un network culturale diffuso tra arte, musica...

Mileto sostiene le vittime di mafia: esenzioni dai canoni per i commercianti riconosciuti dallo Stato

Riccio (segretario generale regionale Calabria di Unarma: “Tendenza a trasformare ogni vicenda in processo mediatico”

Sorvegliato speciale trovato fuori dal Comune di residenza: arrestato a Pizzo, sequestrati strumenti sospetti

La comunità di Corigliano-Rossano si prepara a celebrare la B.V. Maria Stella del Mare

Lettera aperta di “Ali di Vibonesità” al sindaco Romeo dopo l’attentato alla consigliera comunale di Vibo Valentia, Laura Pugliese (Casa Riformista)

Suonare insieme, divertendosi: il Campus IbicoLab chiude a Palmi tra gli applausi di un Piazzale ibico gremito

Federalismo fiscale, il PD Calabria attacca il Governo: “Senza Lep finanziati il Sud rischia di pagare il prezzo più alto”

Estate calovetese 2026, Piazza dei Caduti isola pedonale serale per garantire sicurezza e vivibilità

Don Antonio Mazzi, una vita dedicata agli ultimi: il lungo cammino del fondatore di Exodus

Sinistra Italiana AVS Calabria: “Smantellamento della tendopoli di San Ferdinando: prevale la logica securitaria della destra”

Tragedia a Grotticelle, donna di 38 anni muore in mare colpita da un malore improvviso

I Tesori del Mediterraneo: tutto pronto per la XXI edizione tra regata, cultura e spettacolo

Caulonia (RC), vandalizzati i nuovi segnali stradali. Il vicesindaco Maiolo: “Un danno a tutta la comunità”

San Ferdinando, smantellata la tendopoli. Timpani: “Una battaglia iniziata nel 2014, oggi lo Stato restituisce dignità e legalità al territorio”

Assestamento di bilancio, il gruppo del Pd in Consiglio comunale: “I numeri certificano solidità dei conti e buon lavoro dell’amministrazione di centrosinistra”

DeGusto 2026: la fiera dedicata al food&beverage per i professionisti dell’Ho.Re.Ca. diventa vetrina internazionale

Consiglio regionale, il 5 agosto l’Assemblea torna a riunirsi a Palazzo Campanella

Crotone, al via il confronto sul PUMS: Comune e Università della Calabria insieme per la mobilità del futuro

Villamesa di Calanna, tornano i festeggiamenti in onore di Maria SS. Annunziata tra fede, tradizione e spettacolo

Caro carburanti, la Calabria sul podio nazionale: diesel oltre i 2,10 euro al litro

Melissa potenzia la raccolta differenziata: nuovi servizi per pannolini, oli esausti e abbigliamento usato

Catanzaro, il sindaco Fiorita apprezza le dichiarazioni del rettore e rilancia: “Disponibili nuovi immobili per rafforzare presenza università nel centro storico”

Crisa Agricola conquista due medaglie d’argento al concorso nazionale WOW! The Italian Wine Competition

San Gregorio d’Ippona (VV), il consigliere Lo Muto: “Sul cannone storico serve fare chiarezza”

Emergenza incendi a Rende, Trombino (FdI): “La tutela del territorio non ha colore politico”

Trasversale delle Serre, avanti i lavori del lotto Vazzano-Vallelonga: investimento da 262 milioni

Reggio, l’allarme dell’Osservatorio sul disagio abitativo: “Serve una nuova politica degli alloggi popolari”

Nautica, Guarascio: “Troppe regole soffocano le piccole economie locali, serve più ascolto dei territori”

Legge sulle fusioni dei Comuni, Bruno: “Stop al blitz in Aula, ora confronto in Commissione”

Calendario venatorio Calabria, il mondo della caccia: “Risolte alcune criticità, avanti con il confronto”

Paolo Bilardi eletto Presidente della Terza Commissione Consiliare: “Territorio, infrastrutture e viabilità saranno al centro del nostro impegno”

Cittanova (RC), La Delfa sulla Villa Ruggiero: “Ora servono tempi certi per i ripristini”

Il reggino Antonio Luppino svolgerà attività di relazioni istituzionali presso il Parlamento

Isola Capo Rizzuto (Kr), al via i Gemellaggi AIB 2026: arrivano i volontari della Protezione Civile

Diga dell’Esaro, O.Greco: “Non possiamo più accettare questo scempio. La politica dia risposte concrete”

Tropea, campo sportivo e ascensore per il mare: confermata per sabato 1 la conferenza stampa. Sindaco e Mangialavori illustreranno principali novità

Turismo a Reggio Calabria, oltre mille richieste all’Infopoint e visitatori da 45 Paesi

Dalla chirurgia fetale alla nascita all’Annunziata: la sinergia tra Cosenza e Milano salva due gemelli affetti da una rara e grave patologia

Cosenza, integrato l’ordine del giorno del Consiglio comunale: due nuovi punti in discussione

Tonno Callipo, arriva il libero Marta Pecalli: “A Vibo per un progetto ambizioso”

Catanzaro: convocato il Consiglio comunale

Dall’associazione degli editori indipendenti 5mila euro in borse di studio all’Istituto Universitario Pratesi di Soverato

Smantellamento della tendopoli, Occhiuto: “Mai più una vergogna nazionale in Calabria”

Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici: le condizioni di disponibilità idrica nei territori dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale sono stabili e generalmente la severità...

Fine vita, PD Calabria: “Serve una legge, la politica si assuma la responsabilità di decidere”

Catanzaro, la carta d’identità avrà durata illimitata per i cittadini con 70 anni o più: l’identità digitale continuerà invece ad avere validità decennale

FdI Cosenza, De Marco: “Bene l’area verde in Piazza Bilotti, ma il Centro Storico affoga nel degrado e nei cantieri interminabili”

Arena dei Cedri a Santa Maria del Cedro: svelato il ricco programma della Summer 2026

Reggio, la Lega: “Sulla TARI evitati nuovi aggravi per cittadini e imprese”

Reggio Calabria, Reset e La Svolta: “Il nuovo macchinario tappabuche di Castore frutto della buona programmazione di questi anni”

“Il Colle e la Cupola”, il podcast che racconta ottant’anni di dialogo tra Presidenti della Repubblica e Pontefici

CORECOM, Sanremo e media education: Scarpino illustra le proposte a Barachini

LIFE terrAmare: Legambiente e il Comune di Calopezzati per la tutela e valorizzazione delle dune di Camigliano

Consiglio comunale di Cassano: via libera ad assestamento di bilancio e Piano sismico

Agricoltura, in arrivo oltre 56 milioni alle imprese calabresi: anticipati i pagamenti della Pac 2026

Festival delle Invasioni 2026, il sindaco Franz Caruso: “Cosenza consolida il suo ruolo di protagonista nel Mezzogiorno”

Bando eventi sportivi Regione Calabria

Smantellata la tendopoli di San Ferdinando, il Sindaco: “Una giornata storica per la Calabria”

Risata e ripartenza ai Laghi di Sibari: la compagnia Telys porta in scena la commedia “Il morto è vivo”

Crotone: provvedimenti viabilità cittadina

Stalking nei confronti di una collega, scatta l’ammonimento del questore a Vibo Valentia

Villa San Giovanni, “Idea Casa” chiude: il Comitato li saluta

Cirò Marina, occupazione abusiva del demanio: denunciato il gestore di uno stabilimento balneare

Baby gang e violenza giovanile, CNDDU: “Richiamata la centralità della scuola quale presidio educativo per la prevenzione della devianza minorile”

Il Coro Giovanile Italiano torna in Calabria con due concerti a Gerace e Vibo Valentia

Caffè letterari: un anniversario, una storia, quella di Calabria Live promossa e scritta da Santo Strati e dal suo staff giornalistico

Caldo estremo nel primo weekend di agosto: quasi tutta Italia in allerta rossa

Nocera Terinese si prepara alla sfida sul ring: Calabria e Campania a confronto nel torneo interregionale di pugilato

Odissea 2000, domenica 2 agosto arriva Angie: musica, buon cibo e pacchetti comitiva per cavalcare insieme l’onda del divertimento

La Calabria una montagna in mezzo al mare, il talk con l’assessore Calabrese nell’ambito della terza tappa di Mare Dentro: oggi venerdì 31 Mavisu...

Sanità, Martino (FI): “Necessaria una postazione 118 a Steccato di Cutro (KR)”

I Liberali si rafforzano: aderiscono Diego Di Pierro e “Il Faro Liberale”. Gullo: “Un valore aggiunto e una garanzia per il progetto liberale”

Corigliano-Rossano: Fossa in Festa 2026, il borgo che rinasce

Reggio Futura, Romeo: “Auguri di buon lavoro a Marco Parisi, figura chiave per lo sviluppo economico. Al fianco del sindaco Cannizzaro per la rinascita...

RPC Siderno, il SAP diffida l’amministrazione: “Basta disparità nella gestione del servizio di vigilanza armeria”

Gallico, Cereso ETS presenta il progetto “Reintegra – Dalla comunità al reinserimento sociale e lavorativo”: un modello integrato per il reinserimento sociale e lavorativo...

In provincia di Reggio Calabria da sabato 1° agosto saranno in pagamento le pensioni

Magna Graecia Film Festival 2026: domani cerimonia di premiazione dei film in concorso e conversazione d’autore con Kevin Spacey

Crotone: il Pitagora d’Oro, massima onorificenza cittadina, per il 2026 sarà conferito alla dottoressa Maria Luisa Mingrone

Blackout in Calabria, Adiconsum chiede un tavolo istituzionale: “Servono interventi urgenti sulla rete”

Filadelfia: la Compagnia del Buco chiude la prima edizione di CICO Fest

La grande pallavolo al Campus: l’Università della Calabria sbarca in Serie B

Magna Graecia Film Festival a Soverato. Il cinema al femminile con Irene Maiorino, Giulia Michelini e Aurora Quattrocchi

Domani a Corigliano Rossano IX edizione “Blues   & Country”

Pallacanestro Viola: riconferma per Leo Clark

A Vaccarizzo Albanese arriva Denata Ndreca col suo libro candidato al Premio Strega

“Festa dei Popoli”, ad Amantea la quarta edizione dedicata al tema dell’integrazione e dell’accoglienza

Danno erariale da oltre un milione di euro nel Vibonese: invito a dedurre da parte della Corte dei Conti a sei persone

Crotone guarda al mare: il 3 agosto un convegno nazionale per ridisegnare il waterfront

Si conclude a Montepaone il Progetto “S.P.O.R.T.” (Socialità, Pratica, Orientamento e Riscatto Territoriale)

Sta arrivando “La Notte Azzurra: tre serate di gusto, divertimento e comicità sul lungomare di Montauro

Reggio: presentato il libro “Cybersecurity delle reti OT. Analisi dei principali attacchi e contromisure”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook