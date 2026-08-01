Reggina, calendario amichevoli in via di definizione: ecco le date

La Reggina sta proseguendo la preparazione in quel di Cantalupa, in Piemonte. Sono tre i portieri agli ordini di mister Marchionni. Oltre a Lagonigro c’è Piras, in attesa di ufficializzazione. È invece in prova un 2007 straniero.

In via di definizione il calendario delle amichevoli. I tanti tifosi amaranto presenti al Nord,, potranno vedere la Reggina il 5 agosto contro una rappresentativa locale ed il 9 agosto contro una formazione di Serie D. Entrambe le sfide sono in programma a Cantalupa.

Da individuare il campo (sempre in Piemonte) per l’amichevole del 13 agosto, contro un’altra formazione di Serie D. Il club intende anche organizzare un match al “Granillo”, nel weekend del 23 agosto.

Tra i calciatori presenti in ritiro, l’attaccante Di Grazia ed il difensore Verduci potrebbero salutare a malincuore la compagnia. Per il centrocampista Acquadro si attende solo l’annuncio ufficiale.

p.f.