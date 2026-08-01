Soci della Lega Navale Italiana di Palmi salvano un piccolo delfino in difficoltà sul litorale della Tonnara

Nella mattinata odierna si è verificato un episodio che ha profondamente colpito la comunità di Palmi: quattro soci della Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi, Luigi Basile, Chiara De Lorenzo, Pietro Gaglioti e Gianni Chillemi, hanno rinvenuto lungo il litorale della Tonnara di Palmi un piccolo esemplare di delfino in evidenti e gravi difficoltà.
I soci, con grande prontezza, hanno immediatamente recuperato l’animale e allertato la Guardia Costiera, il cui personale della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro è giunto sul posto in tempi rapidissimi. Insieme al personale della Guardia Costiera, i volontari della Lega Navale hanno prestato il primo soccorso al cucciolo di delfino, contattando contestualmente il Centro Recupero Cetacei di Montepaone.
A bordo dell’imbarcazione dei quattro soci era presente anche un giovane ospite, Gioele Picarelli, il quale si è preso cura del piccolo delfino sin dai primi momenti: dalle ore 9:30 e sino all’arrivo della dottoressa del Centro di Montepaone, è stato lui ad accudirlo e ad accarezzarlo, affezionandosi al punto da dargli un nome, Ginevra.
L’intervento ha avuto inizio intorno alle ore 9:30 e si è protratto sino alle ore 12:30 circa, quando la dottoressa Stefania Giglio, del Centro di Montepaone, giunta sul posto, si è immediatamente attivata per prestare le prime cure all’animale, prima di procedere al suo prelievo e trasporto presso il Centro di recupero.
Secondo quanto riferito dalla dottoressa Giglio, il piccolo cetaceo avrebbe circa un mese di vita ed è una femmina. Il ritrovamento e le operazioni di soccorso, svoltesi sull’arenile, hanno suscitato grande clamore ed emozione tra i numerosi bagnanti presenti, incuriositi e partecipi alle vicende del piccolo delfino.
Nei prossimi giorni la Sezione di Palmi si terrà informata circa lo stato di salute dell’animale, nella speranza che possa riprendersi al più presto e fare ritorno al proprio ambiente naturale.
Un sentito ringraziamento va ai soci della Lega Navale Italiana di Palmi, al personale della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e al Centro Recupero di Montepaone, che si sono distinti per la professionalità e la tempestività dimostrate nel corso di questa delicata operazione di soccorso.
Soci della Lega Navale Italiana di Palmi salvano un piccolo delfino in difficoltà sul litorale della Tonnara
Nella mattinata odierna si è verificato un episodio che ha profondamente colpito la comunità di Palmi: quattro soci della Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi, Luigi Basile, Chiara De Lorenzo, Pietro Gaglioti e Gianni Chillemi, hanno rinvenuto lungo il litorale della Tonnara di Palmi un piccolo esemplare di delfino in evidenti e gravi difficoltà.