Soci della Lega Navale Italiana di Palmi salvano un piccolo delfino in difficoltà sul litorale della Tonnara

Nella mattinata odierna si è verificato un episodio che ha profondamente colpito la comunità di Palmi: quattro soci della Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi, Luigi Basile, Chiara De Lorenzo, Pietro Gaglioti e Gianni Chillemi, hanno rinvenuto lungo il litorale della Tonnara di Palmi un piccolo esemplare di delfino in evidenti e gravi difficoltà.

I soci, con grande prontezza, hanno immediatamente recuperato l’animale e allertato la Guardia Costiera, il cui personale della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro è giunto sul posto in tempi rapidissimi. Insieme al personale della Guardia Costiera, i volontari della Lega Navale hanno prestato il primo soccorso al cucciolo di delfino, contattando contestualmente il Centro Recupero Cetacei di Montepaone.

A bordo dell’imbarcazione dei quattro soci era presente anche un giovane ospite, Gioele Picarelli, il quale si è preso cura del piccolo delfino sin dai primi momenti: dalle ore 9:30 e sino all’arrivo della dottoressa del Centro di Montepaone, è stato lui ad accudirlo e ad accarezzarlo, affezionandosi al punto da dargli un nome, Ginevra.

L’intervento ha avuto inizio intorno alle ore 9:30 e si è protratto sino alle ore 12:30 circa, quando la dottoressa Stefania Giglio, del Centro di Montepaone, giunta sul posto, si è immediatamente attivata per prestare le prime cure all’animale, prima di procedere al suo prelievo e trasporto presso il Centro di recupero.

Secondo quanto riferito dalla dottoressa Giglio, il piccolo cetaceo avrebbe circa un mese di vita ed è una femmina. Il ritrovamento e le operazioni di soccorso, svoltesi sull’arenile, hanno suscitato grande clamore ed emozione tra i numerosi bagnanti presenti, incuriositi e partecipi alle vicende del piccolo delfino.

Nei prossimi giorni la Sezione di Palmi si terrà informata circa lo stato di salute dell’animale, nella speranza che possa riprendersi al più presto e fare ritorno al proprio ambiente naturale.

Un sentito ringraziamento va ai soci della Lega Navale Italiana di Palmi, al personale della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e al Centro Recupero di Montepaone, che si sono distinti per la professionalità e la tempestività dimostrate nel corso di questa delicata operazione di soccorso.