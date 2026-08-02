Cirò Wine Festival: gli eventi dal 3 agosto

Il Cirò Wine Festival è da sempre considerato una grande festa di comunità utile a promuovere le cantine ma anche il territorio, grazie ad una diversificata offerta di appuntamenti diffusi, degustazioni, visite in cantina, trekking che in attesa della wine night del 10 agosto offrono a turisti e wine lovers occasioni di incontro con i protagonisti dell’areale vitivinicolo calabrese più conosciuto al mondo. Le cantine aderenti al Consorzio di tutela, presieduto da Carlo Siciliani, danno vita ad un programma di eventi collaterali che sono l’occasione utile per scoprire e conoscere da vicino il mondo del Cirò, incontrare produttori, scoprire il contesto dove insiste la denominazione più antica di Calabria e che di recente ha ottenuto il riconoscimento DOCG – Denominazione di Origine Controllata e Garantita al Cirò Classico, massimo sigillo di qualità enologica italiana.

I WINE TOUR

Alla ricca programmazione delle singole aziende quest’anno si aggiunge l’esperienza dei Wine Tour animati dal Consorzio di tutela: veri e propri itinerari esperienziali che permetteranno di incontrare alcune realtà produttive del Cirò, visitare le cantine dove nasce il vino simbolo della Calabria enoica, ascoltare le storie dei produttori e dei giovani vigneron che hanno fatto dell’identità un vero sigillo di qualità per una delle più longeve comunità del vino del Sud Italia. Doppia la proposta messa in piedi dal Consorzio di Cirò e Melissa (da vivere a bordo di un mini bus messo a disposizione dall’organizzazione) al costo di 20€ a persona e con partenza dal lungomare di Cirò Marina a partire dalle ore 17:00. Sabato 8 agosto il primo dei due viaggi esperienziali permetterà di visitare le cantineFratelli dell’Aquila e ‘A Vita, mentre la seconda proposta di “viaggio” tra le cantine consentirà di incontrare La Pizzuta del Principe, Baroni Capano e Cantine Zito. Domenica 9 agosto invece il primo wine tour andrà alla scoperta di Fezzigna, Baroni Capoano e ‘A Vita; mentre la seconda esperienza permetterà l’incontro con le realtà vinicole di La Pizzuta del Principe, Librandi e Cantine Zito.

IL CALENDARIO OFF

Le esperienze diffuse nelle cantine, invece, partiranno già da lunedì 3 agosto con la visita in vigna presso la cantina di Strongoli La Pizzuta del Principe (disponibile su prenotazioni tutti i giorni fino al 9 agosto) a partire dalle ore 18:30, apericena in terrazza e assaggio di 3 vini, olio e prodotti del territorio e il Wine Party a partire dalle 22:30 presso Cantine Greco a Crucoli con la musica anni 80/90 di Dj Dario Power. Mercoledì 5 agosto si parte alle ore 16:45 in sella alle e-bike per una visita guidata al borgo di Cirò prima di arriva preso la cantina Brigante Vigneti e Cantina e un assaggio dei loro vini. Poi sarà la Tenuta Rosaneti di Librandi a partire dalle ore 18:00 ad accogliere wine lovers e turisti per la notte al museo tra stelle e vigneti, con il tour immersivo nel vigneto a spirale, la visita al museo Vites e la cena sul prato osservando il cielo con i telescopi a cura degli esperti di Star Freedom. La cantina ‘A Vita invece propone Venerdì 7 agosto la degustazione “Solo Magnum” a partire dalle ore 18:30 con una verticale di Cirò Rosso e Rosato, mentre Baroni Capoano sabato 8 agosto sarò spazio ideale per un viaggio tra i sapori del territorio. Dalle 19:00 degustazioni dei vini della cantina in abbinamento ad una selezione di prodotti locali. Domenica 9 agosto alle 16:00 partenza per il Fezzigna Wine Trekking proposto dall’omonima cantina in collaborazione con Verzino Adventure. Partenza da Umbriatico per un trekking che permetterà di percorrere il torrente Lipuda prima di arrivare in cantina dove ad attendere gli escursionisti ci sarà una degustazione di vini e prodotti del territorio. Alle ore 19:00 Cantine Greco combina la visita in cantina con la festa della Sardella per un lungo pomeriggio sera di scoperta dei vini aziendali e immersione nella festa di piazza e visita al Castello di Crucoli. Sempre alle 19:00 Baroni Capoano diventa la dimensione immersiva per una esperienza tra i filari degustando vini, prodotti del territorio e sguardo sul tramonto, accompagnati dalla musica degli Alma Sabor. La serata di chiude a Borgo Saverona dove la cantina Enotriapropone “Aspettando la wine & music night” con il dj set e i banchi d’assaggio dei vini delle aziende del Consorzio di Cirò e Melissa Doc.

ASPETTANDO LA WINE NIGHT

Mentre le cantine diventano spazio di esperienze, incontri e socialità, l’areale del vino cirotano si prepara alla Wine Night del 10 agosto a Madonna di Mare. Nella cornice suggestiva dei Mercati Saraceni a partire dalle 19:30 si potranno degustare i vini di ‘A Vita, Antichi vigneti Sculco, Arcuri Espedito, Baroni Capoano, Brigante vigneti & cantina, Cantina Campana, Cantina Garruba, Cantine Greco, Cantine Malena, Cantine Strangi, Caparra & Siciliani, Casale Cappellieri, Cerminara vini, Enotria, Fezzigna, Fratelli dell’Aquila, Giuseppe Pipita vini, Ippolito 1845, L’Arcigilione di Cataldo Calabretta, La Pizzuta del Principe, Librandi, Maddalona del Casato, Mimmo Vinci, Romano & Adamo, Salvatore Caparra vini, Santa Venere, Scala vigneti e cantina, Senatore vini, Sergio Arcuri, Tenuta del Conte, Tenuta Strancia, Vigneti Ferraro, Vigneti Vumbaca, Zito cantine protagoniste dell’edizione 2026 del Cirò Wine Festival, degustare piatti della tradizione gastronomica. Poi dalle ore 22:00 il doppio set musicale prima con musica degli Hosteria di Giò e poi dall’una di notte il Dj set con la special guest di Gregor Salto e Adam Clay.