Le Feste di agosto 2026 a Scigliano e Pedivigliano

Sta per iniziare un mese di agosto all’insegna della fede e della spiritualità, ma anche della convivialità e della buona musica, nelle comunità di Scigliano e Pedivigliano.

Tradizioni devozionali popolari mantenute e perpetrate e la volontà di continuare a far vivere le varie frazioni (soprattutto a Scigliano con le sue tante chiese), animano quotidianamente don Giuseppe Mancuso, titolare del culto in entrambe le comunità sciglianese e pediviglianese.

Si comincia il 2 agosto con il settenario della Madonna delle Grazie a Pittarella dove, domenica 9 alle 18, sarà vissuto il momento clou della festa con i vespri, la messa, presieduta da don Paolo Bosco, parroco di Dipignano e, a seguire, la processione. In quella occasione, ci sarà anche un momento importante, dedicato all’inaugurazione del nuovo ambone della chiesa, in pietra tufacea, realizzato dal rinomato scultore locale, lo sclapellino Nicola di Domenico, che corona, fra l’altro, il sogno di donare un’opera alla sua chiesetta del suo borgo natio, Pinarella.

Sempre il 9, al mattino, a Scigliano, nella frazione Celsita, il giro della statua della Madonna Addolorata per le case della frazione nella tradizionale visita agli emigranti di ritorno in paese in occasione della festa.

Restando a Pedivigliano, ma spostandoci nella frazione Villanova, il 12 si celebrerà la festa di San Giovanni Battista. Il giorno dopo, invece, a Borboruso, la festa della Madonna di Costantinopoli con la celebrazione della messa da parte di don Francesco Guaglià.

Due giorni dopo, il 15, ferragosto, l’Assunta a Scigliano nella frazione Lupia, con la messa alle 18 e, a seguire, la processione. Il 16, in un’altra frazione di Scigliano (Cupani), la festa di San Rocco, dove, quantunque la chiesa sia inagibile perché l’edificio ritenuto pericolante, sarà, comunque, celebrata una messa all’esterno, cui seguirà la processione con la statua del santo.

Il 17, infine, inizierà il settenario della Madonna delle Timpe a Diano – Scigliano -, che chiude i festeggiamenti agostani il 23 con la S. Messa presieduta da don Massimo Iaconianni e la processione.

Dal punto di vista civile, le varie feste, divise tra i territori di Scigliano e Pedivigliano, avranno momenti di spettacolo interessanti come quelli di Pittarella il nove, dove ci si tufferà nelle danze popolari con le «Stelle del Mediterraneo», il 13 a Borboruso con le cover vintage anni ’60-’70 e ’80 con i «Piper Band», infine, il 15 a Lupia, la magia dello storico gruppo dei «Taranta Sound».