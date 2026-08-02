NurSind Vibo Valentia: “Emodinamica subito. I cittadini vibonesi non sono di serie B”

Il NurSind Vibo Valentia interviene con fermezza sulla situazione del Presidio Ospedaliero “Jazzolino”, chiedendo al Presidente Roberto Occhiuto e all’intera Giunta Regionale della Calabria un intervento immediato per l’attivazione del servizio di emodinamica a Vibo Valentia.

“I cittadini vibonesi non sono cittadini di serie B” – dichiara il sindacato – “e hanno diritto agli stessi servizi salvavita garantiti nel resto del Paese. L’emodinamica è una struttura essenziale, non più rinviabile.”

Il NurSind chiama a raccolta tutte le forze sindacali, firmatarie e non, insieme alle associazioni del territorio e all’intera popolazione vibonese, per difendere il diritto alla salute e contrastare lo spopolamento dei servizi sanitari.

“È il momento di dire basta ai tagli e ai rinvii. La comunità deve unirsi per pretendere ciò che è giusto e necessario.”

Il sindacato ribadisce che il decoro del Presidio “Jazzolino” non si costruisce con iniziative di facciata, ma con servizi reali, investimenti concreti e scelte strutturali che garantiscano sicurezza e continuità assistenziale.

COMUNICATO STAMPA

NurSind Vibo Valentia: “Ripristinare il servizio di pulizia h24 per garantire decoro e dignità al Presidio ‘Jazzolino'”

Il NurSind Vibo Valentia richiama l’attenzione sulla condizione del servizio di pulizia all’interno del Presidio Ospedaliero “Jazzolino”, evidenziando una criticità che incide direttamente sul decoro, sulla sicurezza igienico-sanitaria e sulla dignità dei pazienti e degli operatori.

“Fino a qualche tempo fa – spiega il sindacato – il Presidio disponeva di un servizio di pulizia attivo h24. Le unità operative erano curate, ordinate, dignitose. Oggi, con la riduzione delle ore appaltate, i lavoratori della ditta esterna fanno il possibile, ma non possono garantire ciò che garantivano prima. Non si possono chiedere miracoli a chi ha meno tempo e più carico.”

Il NurSind chiede alla:

• Direzione Generale dell’ASP di Vibo Valentia

• Direzione del Presidio Ospedaliero

• struttura amministrativa competente

di ripristinare il servizio di pulizia h24, unico modo per assicurare standard adeguati di igiene, decoro e sicurezza.

“Questo è decoro reale. Questo è voler davvero voltare pagina. La dignità dei luoghi di cura è parte integrante del diritto alla salute.”