Isola Capo Rizzuto, colpo in difesa con l’ex Inter Stefano Sberna

L’U.S. Isola Capo Rizzuto rinforza il reparto arretrato con l’arrivo di Stefano Sberna, difensore centrale classe 2003 con un percorso di formazione maturato in alcuni tra i più importanti settori giovanili del calcio italiano. Sberna muove i primi passi nella Scuola Calcio dell’Inter, dove entra nel 2008 e rimane per tre stagioni. Successivamente si trasferisce alla Pro Sesto, iniziando un lungo percorso diviso tra il club biancoceleste e quello nerazzurro. Tra il 2012 e il 2015 torna infatti a vestire la prestigiosa maglia dell’Inter, completando una parte fondamentale della propria crescita calcistica.

Dopo l’esperienza alla Pro Sesto, prosegue il suo cammino con Aldini e Lecco. Proprio con il Lecco disputa il campionato Primavera e vive una delle tappe decisive della sua formazione entrando anche nel gruppo prima squadra in Serie C. Nato come centrocampista, prevalentemente nel ruolo di play, viene arretrato al centro della difesa per sfruttarne la qualità tecnica, la visione di gioco e la capacità di avviare l’azione dal basso. Il passaggio nel calcio dei grandi arriva con la Varesina, in Serie D con gol all’esordio. Nelle ultime tre stagioni è stato protagonista nell’eccellenza lombarda con le maglie di Varesina, Legnano e Lentatese.

Nel suo percorso figura anche l’esperienza nella Kings League, dove ha giocato con le formazioni guidate dai presidenti Blur e Fedez. Un’avventura diversa dal calcio tradizionale, ma utile ad arricchire ulteriormente il suo bagaglio tecnico e caratteriale.