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“La via francese e quella portoghese del cammino di Santiago”: il 4 agosto incontro a Reggio Calabria

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Biblioteca “P. De Nava” di Reggio Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, nella sala conferenze della stessa Biblioteca, martedì 4 agosto, alle ore 17:00, promuovono l’incontro “La via francese e quella portoghese del cammino di Santiago”. Dopo i saluti di Daniela Neri, responsabile dell Biblioteca “P. De Nava”, coordina l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con il contributo di video proiezione relazionerà il sociologo Piero Praticò. La via Francese e quella portoghese sono le due rotte più celebri e frequentate per raggiungere la cattedrale di Santiago de Compostela, capolavoro d’arte romanica che custodisce le reliquie di San Giacomo il Maggiore. Pur condividendo il fascino spirituale e culturale del pellegrinaggio, le due vie offrono esperienze, paesaggi e livelli di impegno fisico molto diversi. Il cammino francese è più lungo e faticoso, mentre quello portoghese è meno lungo e altimetrico.

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