Reggio, la Cisl Fp festeggia Felice Foti: in pensione dal primo agosto

“Storico dipendente del Ciapi, poi della Regione Calabria (legge 34/ 02), è stato festeggiato da numerosi colleghi/e c/o il Salone della metrocity di S.Anna 2°tr. Presenti alcuni dirigenti ed i dipendenti già in quiescenza,tra cui la nostra Mariolina Sarica.

Si rammenta il suo trascorso di valente informatico ed insegnante del settore formazione professionale nonché sindacalista della CISL fp, più volte eletto alle elezioni della RSU regionale e provinciale. Si distinse nel rigoroso rispetto delle tutele dei dipendenti nelle vertenze e trattative sindacali. Esercitó un ruolo importante assieme al collega Adolfo Romeo nel decentramento amministrativo e gestionale voluto dal presidente Loiero – facendo valere le istanze dei dipendenti trasferiti – e successivamente nel conferimento delle deleghe alla città metropolitana.

E’ stato chiamato dal dottor Francesco Macheda a ricoprire la posizione organizzativa nel Settore pubblica Istruzione,e con questo incarico importante conclude brillantemente la sua carriera lavorativa”.

Adolfo Romeo delegato CISL-fp ai rapporti politici e sindacali con la metrocity