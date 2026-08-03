Catanaro, Il presidente Falbo saluta il nuovo prefetto Di Nuzzo: “Pronti a rafforzare la collaborazione per legalità e sviluppo”

Catanzaro accoglie il nuovo Prefetto Clemente Di Nuzzo. Nell’occasione, il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Alfredo Falbo, esprime al nuovo rappresentante dello Stato, il proprio saluto istituzionale e gli auguri di buon lavoro, confermando la volontà di consolidare una collaborazione istituzionale che, negli anni, ha rappresentato un punto di forza per la tutela della legalità e la crescita del tessuto socio economico locale.

“Ogni cambio al vertice di una Prefettura –dice il presidente Falbo– rappresenta un passaggio significativo nella vita di un territorio, soprattutto quando si tratta di realtà complesse e ricche di potenzialità come quella catanzarese. L’arrivo del Prefetto Clemente Di Nuzzo apre una nuova stagione di impegno istituzionale che la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia accoglie con fiducia, riconoscendo nelle prime parole del nuovo rappresentante dello Stato un approccio attento, concreto e già profondamente consapevole delle priorità e delle sensibilità che caratterizzano il territorio. Il curriculum che lo accompagna racconta di una lunga esperienza maturata nei luoghi in cui lo Stato è chiamato a esercitare la sua funzione più alta: tenere insieme istituzioni, cittadini, imprese e comunità, trasformando la complessità in governo e il confronto in sintesi. Ancor più significativa è stata l’impressione suscitata dalle sue prime parole. Non un intervento di circostanza, ma una lettura già nitida delle coordinate sulle quali si misurerà l’azione della Prefettura: le vulnerabilità sociali, la sicurezza come bene condiviso, la legalità come condizione di libertà economica, l’attenzione verso le aree di maggiore fragilità e la necessità di alimentare una collaborazione autentica tra le istituzioni. Solide ragioni per guardare con fiducia all’avvio del suo mandato a Catanzaro. In questi anni la collaborazione con la Prefettura ha rappresentato un riferimento saldo per il nostro Ente. La Camera di Commercio ha sempre trovato nella Prefettura un presidio con il quale costruire, ben oltre gli adempimenti istituzionali, un confronto continuo e sostanziale. Non un dialogo confinato ai tavoli ufficiali, ma una relazione fondata sulla convinzione che le migliori soluzioni nascano quando le istituzioni condividono analisi, responsabilità e visione. E sicurezza e sviluppo non appartengono a due vocabolari diversi. Sono parole che si rafforzano reciprocamente. Non esiste economia capace di generare valore dove arretrano la fiducia e la certezza delle regole; allo stesso modo, la legalità esprime pienamente la propria forza quando diventa terreno fertile per gli investimenti, il lavoro e la crescita delle imprese. Sono certo che con il Prefetto Di Nuzzo questo patrimonio di relazioni istituzionali, a tutto ciò orientato, non solo sarà preservato, ma potrà trovare nuovo slancio, grazie alla sua esperienza e alla sensibilità che ha già dimostrato verso le esigenze del territorio. E dunque –conclude il Presidente Falbo– rivolgiamo al Prefetto Clemente Di Nuzzo il più convinto augurio di buon lavoro e rinnoviamo la più ampia collaborazione, certi che saprà interpretare il proprio ruolo con quella autorevolezza che non deriva soltanto dall’esercizio delle funzioni, ma dalla capacità di essere punto di equilibrio tra esigenze diverse e motore di una visione condivisa del bene comune”.