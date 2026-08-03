Ance Cosenza celebra i “Costruttori di Legalità”: Galiano premia il Prefetto Padovano

Il presidente di Ance Cosenza, Giuseppe Galiano, esprime soddisfazione per il successo della manifestazione “Costruttori di Legalità”, svoltasi nei giorni scorsi a Scigliano, appuntamento che nel corso degli anni si è affermato come un significativo momento di riflessione e confronto sui temi della legalità, della responsabilità civica e dello sviluppo del territorio.

Giunta alla sua diciottesima edizione, l’iniziativa promossa dall’Associazione Savutolibero premia personalità che, attraverso il proprio impegno professionale e istituzionale, si distinguono nella diffusione dei valori della giustizia, della trasparenza, del rispetto delle istituzioni e della tutela del bene comune.

«Si tratta di un evento dall’altissimo profilo civile e culturale – sottolinea il presidente Giuseppe Galiano – che offre alla Valle del Savuto e all’intera provincia un’importante occasione di dialogo sui temi della legalità, della crescita economica e della coesione sociale. Rivolgo le congratulazioni al presidente dell’Associazione Savutolibero, Eugenio Canino, per l’ottima organizzazione e per aver saputo costruire, anche quest’anno, un momento di confronto qualificato che rende merito a illustri rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della magistratura e della società civile, testimoni concreti dell’impegno quotidiano al servizio della collettività».

Nel corso della manifestazione, il presidente Galiano ha consegnato il Premio “Costruttore di Legalità 2026” al Prefetto della Provincia di Cosenza, Rosa Maria Padovano.

«Sono particolarmente onorato di aver consegnato questo riconoscimento al Prefetto Padovano che rappresenta lo Stato sul territorio e che, con competenza, equilibrio e grande senso delle istituzioni, assicura il coordinamento dell’Ufficio Territoriale del Governo, svolgendo un ruolo fondamentale nella tutela dell’ordine pubblico, nella promozione della sicurezza e nel raccordo tra il Governo centrale e le autonomie locali. La sua costante disponibilità al dialogo e la sua vicinanza al mondo produttivo rappresentano un punto di riferimento prezioso anche per l’Associazione dei costruttori che ho l’onore di presiedere.»

Per Ance Cosenza, la legalità rappresenta infatti un presupposto imprescindibile per lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell’intero sistema economico. Un mercato fondato sul rispetto delle regole, sulla trasparenza delle procedure, sulla concorrenza leale e sul contrasto a ogni forma di illegalità è la condizione essenziale per garantire investimenti, attrarre risorse, valorizzare le imprese sane e creare occupazione stabile e qualificata.

«La cultura della legalità – prosegue Galiano – non può essere considerata un principio astratto né un semplice richiamo etico. Essa costituisce il fondamento sul quale costruire un’economia moderna, competitiva e capace di generare fiducia. Le imprese che operano nel rispetto delle norme, investono nella qualità, nella sicurezza dei lavoratori, nella sostenibilità e nell’innovazione contribuiscono non solo alla crescita economica, ma anche al rafforzamento del tessuto sociale delle comunità. Per questo motivo siamo schierati dalla parte della trasparenza e della collaborazione con tutte le istituzioni impegnate nella difesa della legalità.»

Dal confronto è emersa la consapevolezza che serva coltivare quotidianamente i valori della responsabilità e che sia strategico rafforzare il legame di fiducia tra istituzioni, imprese e società civile, nella convinzione che legalità e sviluppo siano due dimensioni inscindibili di un futuro più solido, competitivo e inclusivo per il territorio cosentino.