“Voci dalla Rianimazione”, a Cosenza il libro che racconta dolore e rinascita dopo l’emergenza botulismo

Un anno dopo l’emergenza che ha segnato la Calabria e scosso l’intero Paese, le storie delle vittime di botulismo si trasformano in parole. Le testimonianze di Gaia, Guglielmo e degli altri protagonisti di quella drammatica vicenda diventano un libro: un racconto corale di dolore, coraggio e rinascita che custodisce la memoria di ciò che è stato e il valore della cura come incontro tra professionalità e umanità.

Il libro “Voci dalla Rianimazione. Botulismo e storie di fragilità, cura, rinascita”, scritto da Barbara Modaffari, infermiera dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva-Rianimazione sarà presentato giovedì 6 agosto, alle ore 11.30, presso la Biblioteca del Presidio Unico dell’Ospedale Annunziata di Cosenza

La pubblicazione nasce dalle testimonianze dei pazienti, non solo quelli affetti da botulismo, e dei familiari che hanno vissuto percorsi di cura nel reparto di Terapia Intensiva e che restituiscono, con uno stile intenso e autentico, il volto più umano della medicina: quello fatto di paura, speranza, competenza, relazioni e rinascita.

Il libro rappresenta anche un’occasione per riflettere sul ruolo dell’umanizzazione dei percorsi di cura e sul lavoro quotidiano di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario che accompagnano i pazienti nei momenti più difficili del loro percorso di cura.