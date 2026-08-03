Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (Cz), Giuseppe Frustaci presenta il libro “Un mondo dentro”

Mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 21.30, in piazza Duca degli Abruzzi a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ), si terrà la presentazione del libro Un mondo dentro. Poesie, pensieri e squarci di vita di Giuseppe Frustaci, un appuntamento dedicato alla poesia e alla riflessione, arricchito da un intermezzo musicale a cura di Antonio Frustaci.

Nel corso della serata, l’autore dialogherà con Martina Carioti, accompagnando il pubblico alla scoperta di una raccolta che nasce dall’esigenza di raccontare, con autenticità, il dolore, la sensibilità e le emozioni che accomunano l’esperienza umana.

L’opera si sviluppa attraverso paesaggi interiori e luoghi della memoria, intrecciando natura, affetti, amore e assenza in un percorso poetico che invita a riscoprire la bellezza nelle fragilità. In un’epoca dominata dai social network e dalla ricerca della perfezione, Un mondo dentro propone uno sguardo controcorrente, capace di valorizzare le crepe, il conflitto e il rapporto con la natura come spazi di autenticità e rinascita.