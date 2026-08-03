Il Comune di Vibo Valentia aderisce a Giraskuola: un modello di sostegno alle famiglie per scambiarsi e vendere materiale scolastico usato

Il Comune di Vibo Valentia, pienamente consapevole del crescente peso economico che le famiglie sostengono per l’accesso all’istruzione e alle attività educative, ha scelto di adottare Giraskuola come strumento stabile di supporto al territorio. La decisione si inserisce in una visione amministrativa chiara: intervenire in modo concreto sulle fragilità quotidiane delle famiglie, garantendo al tempo stesso pari opportunità e sostenibilità. Giraskuola rappresenta una soluzione già completa e strutturata, pensata per accompagnare il percorso educativo degli studenti in tutte le sue fasi.

Non solo scuola, ma un sistema integrato che mette in relazione bisogni scolastici, educativi e sociali lungo l’intero percorso formativo. All’interno di questo modello trovano spazio non soltanto i materiali scolastici, ma anche ambiti legati alla formazione universitaria, alla cultura, alla creatività, alla musica, al digitale e alla lettura. Sono inoltre inclusi sport, attività educative, gite scolastiche e centri estivi, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali (BES), per garantire accessibilità e pari opportunità.

“L’adesione a Giraskuola rappresenta per la nostra amministrazione un passo strategico fondamentale”, dichiarano congiuntamente l’assessore alla Pubblica istruzione, Stefano Soriano, e l’assessore all’Innovazione Tecnologica, Luisa Santoro. “Grazie a questo strumento creiamo una sinergia perfetta tra la valorizzazione delle opportunità culturali ed educative e la transizione digitale dei servizi al cittadino. Vogliamo offrire alle famiglie di Vibo Valentia una piattaforma moderna, accessibile e intuitiva, in grado di semplificare la vita quotidiana, abbattere i costi relativi al percorso scolastico e formativo dei figli e stimolare la partecipazione attiva di tutta la comunità a un ecosistema educativo sempre più inclusivo e all’avanguardia”.

Con questa adesione, il Comune di Vibo Valentia ribadisce la propria attenzione ai bisogni reali dei cittadini e la volontà di adottare soluzioni concrete, misurabili e immediatamente utili alla comunità. Tutte le info su https://www.giraskuola.it/comuneAderente/Details/ViboValentia.