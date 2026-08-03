ATC RC1, arriva il Registro di Battuta elettronico: meno carta e più efficienza nella gestione dell’attività venatoria

Basta carta, più efficienza e dati disponibili in tempo reale. ATC RC1 introduce il Registro di Battuta totalmente elettronico, una soluzione sviluppata con XCACCIA che rappresenta un importante passo avanti nella gestione dell’attività venatoria.

L’obiettivo è chiaro: rendere le operazioni più semplici, veloci e sicure, riducendo la complessità della gestione tradizionale e garantendo una maggiore tracciabilità delle informazioni.

Un Registro di Battuta 100% elettronico

Con il nuovo sistema non sarà più necessario utilizzare il registro cartaceo. Le informazioni verranno inserite direttamente in formato digitale e sincronizzate automaticamente, consentendo di avere dati aggiornati in tempo reale.

Il sistema permette di gestire, attraverso pochi semplici passaggi, tutte le principali fasi della battuta: dall’inserimento della data, dell’orario e della località alla registrazione delle presenze, fino alla gestione dei prelievi, delle note e della chiusura della battuta.

Semplice per chi lo utilizza

La gestione è stata progettata per essere intuitiva e immediata. Con un semplice clic è possibile confermare le presenze dei cacciatori, inserire eventuali ospiti e gestire le uscite.

Anche la registrazione dei prelievi è semplice e dettagliata, con la possibilità di indicare una o più località e inserire le relative specifiche. Al termine della battuta, i dati vengono sincronizzati e archiviati, consentendo una consultazione ordinata e sicura delle informazioni.

Tutti i dati sempre disponibili

Uno dei principali vantaggi del Registro elettronico è la possibilità di disporre dei dati in tempo reale. Il sistema permette di consultare lo storico, esportare le informazioni e realizzare analisi e report, offrendo ad ATC RC1 strumenti più efficaci per la gestione e il monitoraggio dell’attività venatoria.

La digitalizzazione contribuisce inoltre a ridurre errori e irregolarità, garantendo un’archiviazione sicura e sempre disponibile.

Un passo avanti verso il futuro

L’introduzione del Registro di Battuta totalmente elettronico rappresenta per ATC RC1 un traguardo storico e una scelta orientata al futuro, con l’obiettivo di una gestione dell’attività venatoria sempre più moderna, efficiente, trasparente e sostenibile.

Innovazione che semplifica. Tecnologia che rende tutto più trasparente.

Con ATC RC1 e XCACCIA, il Registro di Battuta entra nell’era digitale: meno carta, meno complessità e maggiore controllo sulle informazioni. Un nuovo modo di gestire la battuta: più semplice, più veloce, più sicuro.