Confartigianato Crotone, i dati confermano il primato: crescita record in Calabria e ai vertici nazionali

La dichiarazione di Francesco Pellegrini

Sui risultati raggiunti è intervenuto Francesco Pellegrini, evidenziando il valore strategico delle performance dell’associazione e rivolgendo un accorato plauso alla squadra: «Guardando lo stato di avanzamento e gli obiettivi della sede nazionale, i territori in attivo in Italia sono pochissimi e Crotone è tra questi, posizionandosi tra le primissime realtà sul territorio nazionale per crescita percentuale. Mentre altre realtà rallentano o segnano flessioni, noi abbiamo registrato un balzo straordinario che fa da traino all’intera Calabria.

Un ringraziamento particolare va al segretario Massimo Venturino, ai dirigenti di Confartigianato Imprese Crotone e a tutti i dipendenti, per la passione, la competenza e la visione che hanno dimostrato nel modo in cui hanno svolto il proprio mandato. Questi risultati testimoniano non solo l’impegno sul fronte delle imprese, dei servizi CAF e dei pensionati, ma anche la forza dei nostri progetti sul territorio: dalle iniziative di solidarietà sociale sostenute tramite i fondi ANCOS fino alla grande battaglia civica contro il pizzo e la mafia promossa con la campagna “Io non ci sto” insieme alla Questura. Tutto ciò che raccogliamo lo reinvestiamo sulla nostra comunità».

Un modello di presenza sul territorio

«I numeri mostrano in modo inequivocabile la bontà del lavoro svolto sul campo», spiegano dalla sede di Confartigianato Crotone. «In un periodo complesso per l’economia locale, la risposta delle imprese, dei commercianti e dei pensionati dimostra che la vicinanza reale ai problemi delle aziende, la tutela della legalità e la capacità di erogare servizi efficienti pagano sempre. Crotone dimostra di non essere fanalino di coda, ma un modello d’eccellenza che sa competere e vincere a livello nazionale».







