Confartigianato Crotone, i dati confermano il primato: crescita record in Calabria e ai vertici nazionali

Non solo una percezione positiva, ma un dato matematico certificato da Confartigianato Imprese e dall’INPS. I numeri consuntivi tracciano per la sede di Confartigianato Crotone un bilancio di crescita straordinario, che la posiziona come faro della Calabria e come una delle realtà più dinamiche dell’intero panorama nazionale.
Contributi associativi Imprese: Crotone cresce mentre il Paese rallenta
I dati sui contributi associativi e di rappresentatività (INPS-IVS Artigiani e Commercianti) evidenziano per Crotone un incremento complessivo del +9,27% tra il 2025 e il 2026, passando da 723 a 790 contributi totali (+35 unità nel comparto Artigiani e +32 nel comparto Commercianti).
Un risultato che assume un valore ancora più rilevante se confrontato con il contesto generale:
Contesto Regionale: Crotone è l’unica provincia calabrese con un segno ampiamente positivo (+9,27%), trainando con forza l’intero bilancio regionale.
Obiettivo Minimo Nazionale: Crotone supera pienamente la quota target assegnata dalla struttura centrale, attestandosi a un tasso di avanzamento del 100,00% (189 abbinati su 189 previsti).
Soci ANAP (Pensionati): il balzo a quota 2.002 iscritti
Ancora più marcato è il trend di sviluppo della sezione ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati), che registra una progressione costante e ininterrotta nel quadriennio, raggiungendo e superando la soglia dei duemila associati:
2022: 1.069 soci
2023: 1.237 soci
2024: 1.519 soci
2025: 1.710 soci
2026: 2.002 soci
In soli quattro anni la platea dei soci ANAP a Crotone è cresciuta di ben 933 unità, pari a un incremento percentuale del +87,2%. Anche in questo comparto Crotone si conferma motore trainante della regione.
La dichiarazione di Francesco Pellegrini
Sui risultati raggiunti è intervenuto Francesco Pellegrini, evidenziando il valore strategico delle performance dell’associazione e rivolgendo un accorato plauso alla squadra: «Guardando lo stato di avanzamento e gli obiettivi della sede nazionale, i territori in attivo in Italia sono pochissimi e Crotone è tra questi, posizionandosi tra le primissime realtà sul territorio nazionale per crescita percentuale. Mentre altre realtà rallentano o segnano flessioni, noi abbiamo registrato un balzo straordinario che fa da traino all’intera Calabria.
Un ringraziamento particolare va al segretario Massimo Venturino, ai dirigenti di Confartigianato Imprese Crotone e a tutti i dipendenti, per la passione, la competenza e la visione che hanno dimostrato nel modo in cui hanno svolto il proprio mandato. Questi risultati testimoniano non solo l’impegno sul fronte delle imprese, dei servizi CAF e dei pensionati, ma anche la forza dei nostri progetti sul territorio: dalle iniziative di solidarietà sociale sostenute tramite i fondi ANCOS fino alla grande battaglia civica contro il pizzo e la mafia promossa con la campagna “Io non ci sto” insieme alla Questura. Tutto ciò che raccogliamo lo reinvestiamo sulla nostra comunità».
Un modello di presenza sul territorio
«I numeri mostrano in modo inequivocabile la bontà del lavoro svolto sul campo», spiegano dalla sede di Confartigianato Crotone. «In un periodo complesso per l’economia locale, la risposta delle imprese, dei commercianti e dei pensionati dimostra che la vicinanza reale ai problemi delle aziende, la tutela della legalità e la capacità di erogare servizi efficienti pagano sempre. Crotone dimostra di non essere fanalino di coda, ma un modello d’eccellenza che sa competere e vincere a livello nazionale».