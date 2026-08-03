‘SiAmo Bovalino’ attacca l’Amministrazione: “Disordine amministrativo su Tari e bilancio”

“Venerdì 31 Luglio si è tenuto il Consiglio comunale, chiamato ad approvare due fra gli atti più importanti dell’anno: le tariffe TARI 2026 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con il primo è stato stabilito quanto ogni famiglia e ogni attività economica di Bovalino pagherà per il servizio rifiuti, per oltre un milione e mezzo di euro. Con il secondo la maggioranza ha dichiarato che i conti del Comune sono in equilibrio, che non esistono debiti da riconoscere e che le somme accantonate sono capienti. Lo ha fatto sulla base di documenti che in più punti contraddicono proprio ciò che la maggioranza ha attestato.

Quello che abbiamo trovato, esaminando quegli atti, ha un nome ben preciso: disordine amministrativo. E non si tratta di un episodio isolato, ma di un metodo di lavoro che emerge con evidenza dalla documentazione esaminata. Fascicoli incompleti, prospetti obbligatori dichiarati allegati e mai allegati, calcoli che non tornano, tabelle applicate alla fascia demografica sbagliata, dati riferiti ad anni diversi da quello in esame, delibere che smentiscono i propri allegati e allegati che smentiscono le delibere. Documenti costruiti con il copia e incolla da annualità precedenti, mai riletti prima di essere trasmessi al Consiglio comunale.

Non stiamo parlando di scelte politiche opinabili, sulle quali è normale e fisiologico che maggioranza e opposizione la pensino diversamente. Stiamo parlando di documenti e di numeri che non quadrano, e che chiunque può verificare.

Gli atti ci sono stati trasmessi il pomeriggio di sabato 25 luglio (quando il Comune di norma è chiuso), per una seduta fissata nell’ultimo giorno utile: oltre sessanta pagine di prospetti tecnici da esaminare in soli cinque giorni, uno dei quali festivo. Li abbiamo letti e analizzati tutti comunque, uno per uno, perché è quello che un consigliere comunale deve fare prima di votare. Ed è emerso un quadro desolante di errori, incongruenze e carenze nella predisposizione degli atti.

Ed è qui che nasce la domanda che consegniamo ai cittadini: com’è possibile che nessuno, prima di noi, se ne sia accorto?

Perché quei documenti, prima di arrivare sui nostri banchi, hanno percorso una strada precisa. Qualcuno li ha scritti, intitolando la verifica dei conti 2026 all’esercizio 2025 e citando un bilancio approvato il 18 dicembre 2026, cioè in una data che deve ancora arrivare. Qualcuno ha risposto a quella richiesta, e due responsabili di servizio su cinque hanno certificato l’anno sbagliato, ricopiandolo diligentemente dall’oggetto che avevano davanti. Qualcuno ha istruito il fascicolo. Qualcuno lo ha controllato: l’organo di revisione, che per legge è il controllore indipendente dei conti, ha riprodotto gli stessi identici errori del documento che avrebbe dovuto verificare. Qualcuno ha allegato tutto alla proposta di deliberazione. Qualcuno lo ha protocollato e trasmesso, un sabato pomeriggio, con i termini in scadenza. E qualcuno, infine, lo ha portato in aula e lo ha illustrato al Consiglio.

Una lunga sequenza di passaggi amministrativi e di controllo. Altrettante occasioni per fermarsi e rilevare che qualcosa non tornava. Noi abbiamo avuto solo cinque giorni, uno dei quali festivo. Chi aveva la responsabilità di predisporre, istruire e controllare quegli atti disponeva da tempo degli uffici, dei programmi gestionali e di un organo di revisione retribuito proprio per esercitare il controllo. Come è possibile che nessuno abbia riscontrato gli evidenti errori negli atti allegati?

È la domanda che poniamo anche a chi quegli atti li ha presentati all’aula. L’assessore Dattilo ha relazionato su entrambi i punti. Ci chiediamo, sinceramente, come sia stato possibile illustrare al Consiglio comunale quelle proposte senza accorgersi di quanto a noi è emerso con evidenza già dalla prima lettura della documentazione.

Veniamo ai fatti, e cominciamo dalle tariffe TARI.

La delibera, al punto 1, stabilisce che l’importo da ripartire fra i contribuenti è di 1.536.278 euro, già detratto un contributo di 8.328 euro che spetta al Comune per il servizio reso alle istituzioni scolastiche. Al punto 2, poche righe più sotto, approva tariffe calcolate su 1.544.606 euro. La detrazione, quindi, non viene mai applicata. Le tariffe risultano pertanto costruite su un importo superiore di 8.328 euro rispetto alla somma che la stessa delibera individua come effettivamente soggetta ad articolazione tariffaria, cui si aggiunge il relativo tributo provinciale.

I coefficienti utilizzati per calcolare le tariffe sono poi quelli che la legge riserva ai Comuni fino a 5.000 abitanti. Bovalino ne ha 8.743, come scritto nella relazione comunale a pagina 3, tre pagine prima di applicare la tabella sbagliata. Lo abbiamo verificato semplicemente confrontando la tabella citata. L’utilizzo di quei coefficienti produce un effetto redistributivo potenzialmente sfavorevole alle famiglie più numerose, in direzione opposta alla finalità indicata dal metodo normativo.

C’è di più: dal confronto fra i coefficienti esposti nella relazione e le tariffe finali non emerge, in diversi casi, una corrispondenza matematica