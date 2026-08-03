Ascensore panoramico a Tropea, Macrì: “Un’opera attesa da 60 anni, ora acceleriamo verso i cantieri”

Dopo l’assegnazione di 2,5 milioni di euro destinati alla realizzazione dell’ascensore panoramico che collegherà il lungomare al centro storico di Tropea, il sindaco Giovanni Macrì esprime soddisfazione per quello che definisce un risultato storico per la città e rilancia l’impegno dell’Amministrazione affinché l’opera venga realizzata nei tempi previsti.

Il finanziamento è stato reso possibile grazie a un emendamento al Decreto Infrastrutture-Pnrr, promosso dal presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Giuseppe Mangialavori.

“Sono rimasto molto colpito dall’entusiasmo e dall’adesione diffusa che non solo a Tropea, ha suscitato l’ufficializzazione dello stanziamento di 2,5 milioni per realizzare, finalmente, l’ascensore panoramico che collegherà il nostro Lungomare col nostro Centro Storico, grazie all’emendamento al Decreto Infrastrutture-Pnrr, promosso e portato a risultato con determinazione dal presidente della commissione bilancio della Camera dei Deputati Giuseppe Mangialavori”, afferma Macrì.

Il primo cittadino rivolge un ringraziamento al parlamentare per il risultato raggiunto e sottolinea il valore strategico dell’infrastruttura, considerata fondamentale per migliorare la mobilità urbana, l’accessibilità e la qualità della vita dei residenti, oltre a favorire una gestione più sostenibile dei flussi turistici. Secondo Macrì, l’intervento contribuirà anche a ridurre il traffico nel centro cittadino, l’inquinamento acustico e ambientale, valorizzando al tempo stesso il patrimonio paesaggistico della città.

Il sindaco evidenzia inoltre il forte interesse registrato dopo la conferenza stampa ospitata a Palazzo Santa Chiara e le numerose manifestazioni di apprezzamento ricevute nelle ultime ore.

“L’importante partecipazione alla conferenza stampa ospitata ieri a Palazzo Santa Chiara e, a seguire, le numerose attestazioni che sto ricevendo ininterrottamente e da più parti, per lo sblocco di un progetto straordinario per Tropea e per tutta la Costa degli Dei, ri-finanziato oggi per la quarta volta dopo i fallimenti amministrativo-burocratici che per ben tre volte hanno visto purtroppo naufragare negli scorsi anni questo sogno e quest’ambizione di sviluppo, rappresentano oggi non soltanto un motivo di orgoglio e di maturità collettiva rispetto a quella visione di crescita della nostra destinazione turistica che stiamo portando avanti, ma anche uno stimolo ulteriore a considerare questo traguardo, per certi versi inatteso, raggiunto con grande difficoltà, un’occasione irripetibile e rispetto alla quale nessuna sottovalutazione potrà essere ammessa e nessun errore dovrà essere commesso”.

L’Amministrazione comunale guarda ora alla fase operativa dell’intervento, con l’obiettivo di completare rapidamente gli adempimenti amministrativi e progettuali.

“Nella consapevolezza, difficilmente contestabile, che l’evoluzione tecnica, della quale può beneficiare, oggi, sia la progettazione che la realizzazione delle opere pubbliche, ha raggiunto livelli ieri impensabili e capaci di produrre soluzioni perfettamente compatibili con la tutela dell’ambiente e della fragilità paesaggistica che restano una nostra priorità, avvertendo tutta la responsabilità politica ed istituzionale di questa sfida per Tropea e per la Calabria, siamo già impegnati a far sì che tutte le procedure vengano evase in tempi celeri e che dalle prime settimane del 2027 possano essere aperti i cantieri”, conclude Macrì.