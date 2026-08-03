Sanità Calabria, Giuliano (UGL): “L’uscita dal commissariamento è una svolta storica. Ora si apra una nuova stagione di investimenti sul personale e sui servizi”

“L’approvazione del Piano di rientro 2026-2028 e la conseguente uscita della Calabria dal commissariamento, dopo oltre quindici anni, rappresentano un momento di grande rilevanza istituzionale e un’opportunità che non può essere sprecata. Si chiude una lunga fase di gestione straordinaria e si apre una stagione nella quale sarà fondamentale trasformare gli obiettivi programmati in risultati concreti per cittadini e operatori sanitari.”

Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute.

“Accogliamo con favore questo passaggio, ma è necessario ricordare che il ritorno alla gestione ordinaria comporta anche una maggiore responsabilità. La sanità calabrese continua a fare i conti con criticità profonde: carenza di personale, difficoltà organizzative, liste d’attesa, mobilità sanitaria passiva e la necessità di rafforzare l’assistenza territoriale. Sono sfide che richiedono una programmazione lungimirante e investimenti mirati.”

Per la UGL Salute il rilancio del Servizio sanitario regionale dovrà partire dalla valorizzazione del capitale umano.

“Non esiste un sistema sanitario efficiente senza professionisti messi nelle condizioni di operare con organici adeguati, tecnologie moderne e ambienti di lavoro sicuri. Medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici e tutto il personale hanno sostenuto per anni il peso delle difficoltà del sistema, garantendo comunque il diritto alle cure. Oggi è il momento di riconoscere concretamente il loro ruolo attraverso nuove assunzioni, la stabilizzazione del personale precario, percorsi di crescita professionale e un’organizzazione del lavoro più efficiente.”

Secondo Giuliano sarà inoltre fondamentale utilizzare al meglio le risorse disponibili.

“Le opportunità offerte dal PNRR, insieme agli strumenti di programmazione regionale, devono consentire di modernizzare le strutture, potenziare la medicina territoriale, rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza e migliorare l’accessibilità ai servizi, riducendo il ricorso alla mobilità sanitaria verso altre regioni. I cittadini calabresi devono poter ricevere cure di qualità senza essere costretti a lasciare il proprio territorio.”

“La UGL Salute seguirà con attenzione questa nuova fase – conclude Giuliano – mantenendo un confronto costruttivo con le istituzioni regionali e nazionali, ma anche esercitando il proprio ruolo di vigilanza affinché gli impegni assunti trovino piena attuazione. L’uscita dal commissariamento non può essere considerata un punto di arrivo: deve diventare l’inizio di un percorso di rilancio fondato sulla centralità delle persone, sulla tutela dei lavoratori e sul diritto dei cittadini a una sanità pubblica efficiente, sicura e di qualità.”