La torcia Olimpica torna a Catanzaro, e per sempre: l’omaggio della Fondazione Milano Cortina 2026 al capoluogo di regione per il contributo dato al viaggio della Fiamma

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha fatto dono alla città di Catanzaro, insieme a poche altre città ospitanti il passaggio, della torcia Olimpica che il 20 dicembre del 2025 ha attraversato il Capoluogo di Regione toccando il quartiere marinaro prima di risalire verso il centro storico.

Nel messaggio indirizzato al sindaco Nicola Fiorita, l’amministratore delegato della fondazione, Andrea Varnier, ha espresso “la più sincera gratitudine” per il prezioso contributo offerto alla realizzazione del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. “L’accoglienza, la collaborazione e l’impegno dimostrati dall’Amministrazione comunale – si legge ancora nel messaggio – hanno rappresentato un elemento fondamentale per il successo di un progetto che ha portato in tutta Italia i valori dello sport, dell’inclusione e dell’unità, accompagnando il percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali”.